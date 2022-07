Im Sommer 2021 stand Tomasz Pilarski auf dem Anger in Frankfurt (Oder) und träumte davon, im kommenden Sommer – also jetzt – wieder dort der klassischen Musik zu lauschen, so wie Hunderte andere, die zuhörten, ein Picknick machten, ein Eis schleckten oder mit ihren Kindern spielten. Die Sommerklänge hatten im vergangenen Jahr Premiere , jetzt am Sonntag, 24. Juli, gehen sie in die zweite Runde.

Geld, das bei Konzerten gesammelt wird, fließt in Musikschule in der Ukraine

2021 sei alles „mit der heißen Nadel gestrickt“ gewesen, sagt der Leiter des Stadtmarketings, der das diesjährige Programm zusammengestellt hat und Festivalleiter ist. Man habe sich deshalb nun überlegt, was organisatorisch besser zu machen wäre – zum Beispiel mehr Vielfalt, nicht zu viel Chopin und Klaviermusik und ein roter Faden, der sich durchs Programm zieht. Mit dem Thema Duett habe man den gefunden. „Wenn zwei Leute auf der Bühne sind, erzeugt das eine gewisse Spannung“, sagt Tomasz Pilarski.

Am Sonntag geht es auf der Bühne am Anger mit der ukrainischen Pianistin Anastazja Lukyanenko los, die von ihrem 17-jährigen Sohn Timofiej Medoliz auf der Flöte begleitet wird. Die beiden sind aus Irpin und dorthin sollen auch die Spenden gehen, die bei den zehn Konzerten der „Sommerklänge – Klassik im Park“ gesammelt werden. Nach Bedarf sollen an der dortigen Musikschule von dem Geld Instrumente gekauft werden, denn die vorhandenen sind sehr alt, erklärt Pilarski. Er hat im Internet ein Video gesehen, in dem Kinder mit Spielzeugwaffen einen Militärkontrollpunkt nachstellen. Er hofft, dass bald die Zeit kommt, in der sie von Spielzeugwaffen auf Instrumente wechseln.

Lockere Atmosphäre, auch für alle, die (noch) keinen Zugang zu Klassik haben

Wie beim Auftakt sind auch die Sommerklänge 2022 für Besucher kostenlos, denn finanziert wird die Veranstaltungsreihe größtenteils durch die Sponsoren IMD Labor, Stadtwerke, Hanse Club, Wohnungswirtschaft und Sparkasse Oder-Spree. Pilarski betont, dass das Angebot niedrigschwellig sein soll, auch für Familien, die vielleicht (noch) keinen Zugang zu klassischer Musik haben und explizit auch ihre Kinder mitbringen sollen. Bei der Künstlerauswahl seien dabei jedoch keine Abstriche gemacht worden. „Das sind keine Amateure“, betont er.

Während die Konzerte an den anderen Tagen später (16 bzw. 19 Uhr) starten, gehen sie an den Sonntagen um 11 Uhr los. Ab 10 Uhr, so Pilarski, hat man die Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern. „Vorher sind noch technische Prozesse nötig“, sagt er – im vergangenen Jahr hatten sich manche Besucher bereits zwischen 9 und 10 Uhr ihre Plätze mit Picknickdecken, Tischen oder Stühlen in der ersten Reihe reserviert.

Diese mitzubringen, ist auch dieses Mal wieder erlaubt und gewünscht. Es wird aber auch mehr Sitzmöglichkeiten vor Ort geben, „locker über 100 Stück“, sagt Tomasz Pilarski: Klappstühle, Sitzwürfel und Liegestühle. Das Wetter zum Auftakt sei fast perfekt, sonnig, aber nicht zu heiß. Weil es auf dem Anger aber kaum Möglichkeiten gibt, für Schatten zu sorgen, erinnert er alle Zuhörenden, auf die Sonne aufzupassen oder sich sogar einen Sonnenschirm mitzubringen – der Platz müsste ausreichen, um den anderen damit nicht die Sicht zu versperren.

Das Programm der Sommerklänge in Frankfurt (Oder) ■ 24. Juli 2022, 11 Uhr, Am Anger, Eröffnungskonzert mit Anastazja Lukyanenko, Klavier (UA) ■ 30. Juli 2022, 19 Uhr, Plac Bohaterów Słubice, Maciej Smoląg, Klavier (PL) ■ 31. Juli 2022, 11 Uhr, Gertraudenpark, Gitarren-Duo Pełech & Horna (PL) ■ 7. August 2022, 11 Uhr, Lienaupark, face2face Akkordeon-Duo (PL) ■ 13. August 2022, 16 Uhr, Kleistpark, Sandkastenkonzert (Spezialangebot für Kinder) ■ 13. August 2022, 19 Uhr, Plac Bohaterów Słubice, Anne Steffens (Sopran), Grzegorz Sobczak (Bariton), Ralph Zedler (Klavier) (DE/PL) ■ 14. August 2022, 11 Uhr, Kleistpark, Violine & Klavier – Christian Seibert und Jung-Won Seibert-Oh (DE) ■ 20. August 2022, 19 Uhr, Lennépark, Kleine Parknacht, Tubis Trio (PL) ■ 21. August 2022, 11 Uhr, Lennépark, Klavier-Duo Shalamov (BUL/RUS) ■ 27. August 2022, 19 Uhr, Am Anger, Großes Abschlusskonzert, Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt / Filharmonia Gorzów (DE/PL)

Parken kann man – sonntags auch länger als nur zwei Stunden – in der Walter-Korsing-Straße oder im Kellenspring. „Oder auch in der Innenstadt – der Anger ist in fünf Minuten zu erreichen. Die Wege sind kurz in der Doppelstadt“, sagt Tomasz Pilarski. Man kann sich vor den Konzerten (immer bis zum Donnerstag) einen Picknickkorb für Zwei bei der Boulangerie im Kleist Forum unter der Telefonnummer 0335 4010151 bestellen. Natürlich sind auch eigene Speisen und Getränke erlaubt, es gibt vor Ort auch Eis, Kaffee und andere Kleinigkeiten zu kaufen.

Staatsorchester aus Frankfurt (Oder) und Philharmonie aus Polen spielen Filmmusik

Was für wen in diesem Jahr ein Highlight ist, hänge davon ab, was man mag, sagt der Festivalleiter. Die Eröffnung sei für Klavierliebhaber perfekt; wer Gitarren mag, sei am 31. Juli im Gertraudenpark richtig, wenn ein Gitarren-Duo spielt. „Wer das Akkordeon-Trio im Lienaupark im vergangenen Jahr mochte, wird das Akkordeon-Duett face2face mögen“, sagt er. Die beiden tanzen sogar auf der Bühne. Und sie spielen nicht nur Vivaldi, sondern auch ACDC und die Filmmusiken von Star Wars und Harry Potter.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Letztere spielen auch beim Abschlusskonzert eine Rolle, das Pilarki dann doch als größtes Highlight bezeichnet, wegen der großen Anziehungskraft symphonischer Musik. Dann spielt das Festivalorchester ein „Quasi-Duett“: Es kommen nämlich das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt und die Philharmonie Gorzów zusammen und spielen Musik zweier Komponisten, die 2022 ihren 90. Geburtstag feiern oder gefeiert hätten: John Williams und Wojciech Kilar. Letzterer hat unter anderem die Filmmusiken zu „Bram Stoker’s Dracula“, „Die neun Pforten“ und „Der Pianist“ geschrieben.

Star Wars, Harry Potter und Dracula in Frankfurt (Oder)

Williams gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmkomponisten, mit Schindlers Liste, Dracula, Star Wars, Harry Potter und vielen weiteren im Portfolio. Diesen Filmmusiken zuzuhören und auch, sie zu spielen, „macht einfach Spaß“, sagt Pilarski und bezieht sich auf ein Video, in dem selbst die Musiker der Wiener Philharmonie grinsen müssen, als sie Star-Wars-Musik spielen.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.