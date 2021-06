Abitur 2021 in Frankfurt (Oder)

Ein verrücktes Schuljahr geht zu Ende, heute ist der erste Tag der Sommerferien 2021. Für die Abiturienten stand das Schuljahr noch mehr im Zeichen von Corona als für den Jahrgang vor ihnen. Was es mit einem macht, kurz vor der ersten Abiprüfung in Quarantäne zu müssen, erzählt die 19-jährige Alina Zepke vom OSZ in Frankfurt (Oder).