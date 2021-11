Von den inzwischen elf Amazon-Versandzentren in Polen wird zu fast 100 Prozent der deutsche Markt beliefert. Agnieszka Mróz, 37, arbeitet für den Versandriesen in Poznań und engagiert sich in der Gewerkschaft „OZZ Inicjatywa Pracownicza“ für bessere Arbeitsbedingungen.

Frau Mróz, seit wann a...