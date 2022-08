Pendler aus oder nach Frankfurt (Oder) , die mit dem Auto in Richtung Berlin unterwegs sind, müssen in der kommenden Woche einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen. Ab Montag, 15. August, 7 Uhr, und bis Freitag, 19. August, 17 Uhr, wird die Aus- und Auffahrt Frankfurt (Oder)-Mitte in Richtung Berlin komplett gesperrt. Die Autobahn GmbH des Bundes erinnerte am Freitag (12.8.) noch einmal an die anstehenden Vollsperrungen. Im Zuge der seit anderthalb Jahren laufenden und im Herbst endenden Bauarbeiten in diesem Bereich der Autobahn soll nun auch die Asphaltdeck- und -binderschicht an der Anschlussstelle erneuert werden.