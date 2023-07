Schülerprotest: Schüler der Grundschule am Mühlenfließ in Frankfurt (Oder)-Booßen und Mitglieder der Bürgerinitiative für einen Bahnhalt im Ortsteil haben dagegen protestiert, dass Schüler in der Potenzialanalyse nicht berücksichtigt werden. © Foto: Ines Weber-Rath/MOZ