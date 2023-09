Trampolin mit Strohballen, Kuhmelken, Eselfahrt-Prüfung oder Kartoffeln ernten – all das können große und kleine Gäste beim herbstlichen Treiben auf dem Marktplatz in Frankfurt (Oder) erleben. Über 20 regionale Erzeuger, Manufakturen und landwirtschaftliche Kleinbetriebe präsentieren sich am Sonnabend (16.9.) bei der 2. Auflage vom Regional- und Bauernmarkt Oderland-Spree.

Käse, Aufstriche, frisches Obst und Gemüse, Kräuter und Gartenpflanzen sowie Fleisch und Grillprodukte – das ist nur eine Auswahl der regionalen Produkte, die zum Verkosten, Genießen und Kaufen locken. Dazu können Weine von drei Weingütern aus der Region probiert werden.

Produkte in der Region präsentieren

Auch der Apfelbauer Raik Neumann ist mit seiner neuen Ernte dabei. Für den Frankfurter sei der Markt eine gute Gelegenheit, seine Produkte in der Region zu präsentieren. „Ich setze auf Direktvermarktung vor Ort“, sagt Neumann, der auch einen eigenen Hofladen hat.

Sein Sohn Jost und Lukas Kunzmann werden ihre „Kara“-Limo“, die als koffeinhaltige Zutat Cascara (Kaffeekirsche) beinhaltet, anbieten. Damit wollen die beiden 25-Jährigen den regionalen Markt erobern.

Fachkräftemangel ist auch in der Landwirtschaft ein großes Thema. Deshalb will der Kreisbauernverband (KSV) Märkisch-Oderland an dem Tag auch für „Grüne Berufe“ – wie zum Beispiel Fachkraft Agrarservice, Land- und Tierwirt – werben. „Wir sind sozusagen das Kompott zum bunten Markttreiben“, sagt KSV-Geschäftsführerin Ines Sennewald.

Der Regional- und Bauernmarkt mit viel Genuss, gutem Geschmack, hoher Qualität, Landwirtschaft und Handwerk soll für die Attraktivität der Region stehen – so der Gedanke der Initiatoren. Dafür haben sich die Landkreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland, die Stadt Frankfurt (Oder), Kreisbauernverbände sowie das Regionalmanagement Oderland-Spree zusammen getan.

Gelungene Premiere 2022 in Beeskow

In Beeskow war 2022 die gelungene Premiere auf den historischen Marktplatz. 2023 ist Frankfurt mit der 2. Auflage dran. In Zukunft soll die Veranstaltung jährlich wechselnd ausgerichtet werden. 2024 wird der Austragungsort im Landkreis Märkisch-Oderland sein.

„Das übergeordnete Ziel sehen wir dabei, im Bekanntmachen und der Entwicklung der Regionalmarke ‚Oder-Land-Spree‘, wobei der Fokus auf die landwirtschaftliche Produktion, Erzeugnisse und Erzeuger, die regionalen Besonderheiten und Originale gelegt wird“, sagt Annett Sonnenberg vom Regionalmanagement Oderland-Spree.

