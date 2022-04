Der jüdische Friedhof in Frankfurt (Oder) müsse leichter zu finden sein – das fordert die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Auch der Zustand der jüdischen Begräbnisstätte in Słubice bereite der Fraktion Sorgen. Warum zeigt sich die Partei plötzlich so engagiert?