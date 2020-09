Rote Funken fliegen in alle Richtungen, der bläuliche Lichtkegel schmerzt in den Augen – doch Norbert führt konzentriert das Schweißgerät am stählernen Probestück weiter. Bis er die Naht fertig hat. „Fürs erste Mal war das total in Ordnung“, sagt Schlosser Danny Pahlow zum Oberschüler....