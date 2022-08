Am frühen Montagmorgen (16. August) wurden Feuerwehr und Polizei in die Prager Straße in Frankfurt (Oder) gerufen. Dort war starke Rauchentwicklung festgestellt worden, was letztlich eine Notöffnung der betroffenen Wohnung nötig werden ließ. Wie sich herausstellte, war tatsächlich im Wohnzimmer ein Brand ausgebrochen, den die Kameraden der Feuerwehr aber schnell im Griff hatten.