Corona-Maßnahmen, Digitalisierung in den Amtsstuben und ein Lehramtsstudium an der Viadrina: Circa 250 Menschen sind am Dienstag (15.11.) einer Einladung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Bürgerdialog in Frankfurt (Oder) gefolgt. Circa zwei Stunden ging es im Kleist Foru...