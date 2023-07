Der Bunte Hering in Frankfurt (Oder) ist für viele Besucher die Gelegenheit, ausgiebig zu schlemmen. Auch in diesem Jahr reihen sich beim Stadtfest Stand an Stand in der Bischofstraße nebeneinander. In der „Hüftgoldallee“ gibt es Spezialitäten aus vielen Ländern. Bereits am Freitagnachmittag (7.7.), Stunden vor dem offiziellen Start, haben erste Stände geöffnet.

Beim Imbiss-Wagen Edessa Köfte aus Berlin gibt es Spezialitäten aus der türkischen Küche. Köfte sind kräftig gewürzte, gebratene Rinderhackfleischbällchen. Es gibt sie für 8,50 Euro zusammen mit Salat und Soße (scharf/Knoblauch/Kräuter) im Sandwich. Ein Köfte-Teller kostet zehn Euro. Danach ist der Gast ausreichend gesättigt.

Türkische Grillspezialitäten beim Stadtfest in Frankfurt (Oder)

Ein Sandwich mit Salat und Soße sowie Hähnchenfleisch oder Sucuk, einer kräftig gewürzten Wurst, ist für 8 Euro erhältlich. Wer mag, kann Falafel (vegan/8 Euro) oder Halloumi (vegetarisch/8,50 Euro) im Sandwich ordern.

Beim Stand Edessa Köfte auf dem Stadtfest in Frankfurt (Oder) gibt es türkische Grillspezialitäten. Köfte sind kräftig gewürzte, gebratene Hackfleischbällchen.

© Foto: Philipp Stepputtis

Langos. Gleich mehrere Geschäfte buhlen um die Gunst der Besucher und wollen ihre frittierten Teiglinge unters Volk bringen. Es gibt sie süß und herzhaft belegt. Die klassische Variante ist sicherlich mit Sauerrahm und geriebenem Käse.

Christin Löffler und ihre Familie aus Berlin haben gegenüber dem Cinestar-Kino Position bezogen. Dort gibt’s den Klassiker für 6,50 Euro, zusätzlich mit Schinken für 7 Euro. Kalorienreich, aber lecker schokoladig ist die süße Variante mit Nutella und Puderzucker für 6 Euro. Im Sommer, bei heißem Wetter, sei bei vielen Kunden auch die Variante mit Tomaten, Lauch und Knoblauch (7 Euro) hoch im Kurs, ist am Stand zu erfahren.

Bei Langos werden die Teiglinge vor dem Belegen für einige Zeit im heißen Öl frittiert.

© Foto: Philipp Stepputtis

Die Tex-Mex-Küche ist ebenfalls vertreten. Am Stand Mexicana Cocina gibt es Burritos, gefüllte Tortilla aus Weizenmehl, mit Hähnchenfleisch oder Gehacktem (7 Euro). Quesadillas (6 Euro) – mit Käse gefüllte Tortilla-Wraps – und Nachos mit Käsedip (5 Euro) stehen zur ebenfalls Auswahl. Fettgebäck kennen viele Küchen dieser Welt, so auch die spanische. Churros heißt die gehaltvolle Süßspeise, die es am Rande des Brunnenplatzes gibt (4/6/8 Euro).

Standbetreiber klagt über gestiegene Einkaufspreise beim Fleisch

Wer lieber bei deutschen Klassikern zugreift, hat ebenfalls einige Stände zur Auswahl. Auf dem Brunnenplatz gibt es an einem Stand die Thüringer Rostbratwurst und die Krakauer für 4 Euro, Schaschlik für 6 Euro.

Ein Standbetreiber berichtet, dass er den Preis für eine Rostbratwurst im Verkauf um 50 Cent habe anheben müssen (Vergleich zum Vorjahr). Die Einkaufspreise seien derzeit „eine Schweinerei“, klagt er. Früher habe er pro Rostbratwurst im Einkauf 30 Cent bezahlt, inzwischen 1,50 Euro. Auch der Schweinenacken für seinen Schaschlik sei im Bezug deutlich teurer geworden. Am Stand an der Ecke Bischofstraße und Faberstraße kostet die Bratwurst 4 Euro, Rauchwurst 4,50 Euro und das Nackenkotelett 5,50 Euro.

Der Preis für das Bier hingegen ist vielerorts im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht worden. 0,4 Liter Pils sind überwiegend für 4 Euro erhältlich, so auch in der Strandlounge am Holzmarkt. Naschkatzen können bei Slush-Eis (0,2 Liter) für 2,50 Euro, Zuckerwatte (2,50/3,50 Euro) und gebrannten Mandeln (100 Gramm) für 4 Euro zugreifen. Handbrot, Räucherfisch und Fischbrötchen runden das kulinarische Angebot beim Stadtfest ab.