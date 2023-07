Mehr als 100.000 Besucher strömten im Jahr 2022 an drei Tagen zum Hansestadtfest nach Frankfurt (Oder). Angesichts der Wetterprognose – erwartet werden bis zu 30 Grad Celsius – dürfte auch diesmal wieder einiges in der Stadt los sein. Alles Wichtige zum Stadtfest kompakt:

Vorprogramm: Eingeläutet wird das Stadtfest mit zwei Highlights am Donnerstag (6.7.). Ab 16 Uhr wird in der Karl-Marx-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, Halbe Stadt Eingeläutet wird das Stadtfest mit zwei Highlights am Donnerstag (6.7.). Ab 16 Uhr wird in der Karl-Marx-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, Halbe Stadt die erste Etappe der Oderrundfahrt ausgefahren. Um 22 Uhr lädt die Singakademie in der Marienkirche zum Festkonzert ein. Kräftig mitgesungen werden darf traditionell bei: „In einen Harung jung und schlank...“

Festgelände: Mehr als 100 Schausteller, Gastronomen und Händler verteilen sich über die Innenstadt. Die 27 Meter breite Hauptbühne steht auf dem Brunnenplatz. Weitere Bühnen und Tanzflächen befinden sich auf dem nördlichen Holzmarkt, im Garten des Kleist Museums (von Studierenden organisiertes Programm) und unter der Stadtbrücke (Elektro). Auf dem Marktplatz warten Karusselle, Fahrgeschäfte, Autoscooter, Los- und Schießbuden, auf dem Holzmarkt an der Oder dreht sich das Riesenrad.

In der Bischofstraße wird Kochkunst aus aller Welt geboten – süß, herzhaft, traditionell, vegan und vieles mehr. Vor dem Ärztehaus finden Besucher am Sonnabend und Sonntag eine von Kindern organisierte Kinder-, Jugend- und Familienstrecke mit vielen Attraktionen. Die offizielle After-Show-Party steigt am Freitag und Samstag jeweils ab 23 Uhr im Kamea Club.

1000 Fischbrötchen und Freibier an der Hauptbühne

Wann es losgeht: Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 18 Uhr, an der Hauptbühne statt. Nach dem Fassanstich fließt Freibier der Frankfurter Brauerei. Dazu gibt es wieder 1000 frische Heringsbrötchen – kostenlos und für die Schnellsten.

Highlights: Die größten Stars sind auf der Hauptbühne zu finden. Am Freitag (7.7.) treten dort die aufstrebende Slubicer Popsängerin Sara James und Die größten Stars sind auf der Hauptbühne zu finden. Am Freitag (7.7.) treten dort die aufstrebende Slubicer Popsängerin Sara James und die Band Mia auf, am Sonnabend folgen dann die polnische Band Zakopower sowie Thomas Anders mit Hits von Modern Talking. Mehr zum Programm im Infokasten.

Anreise und Verkehr: Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (SVF) bringt Besucher kostenlos mit Bus und Straßenbahn zum Stadtfest. Autofahrer können ihr Fahrzeug an Park-Ride-Parkplätzen abstellen – am Spitzkrug in Nord, in der Birkenallee in Neuberesinchen und am Messegelände in West. Die Karl-Marx-Straße ist zwischen Haltestelle Magistrale und Dr. Hermann-Neumark-Straße am Sonnabend und Sonntag für den Autoverkehr gesperrt, nur Busse und Straßenbahnen kommen in Schrittgeschwindigkeit durch. Besucher können sich in dem ausnahmsweise verkehrsberuhigten Bereich über Mobilitätsangebote wie das 49-Euro-Ticket informieren, auch ein kleiner Flohmarkt wird aufgebaut.

Nachhaltigkeit: „Der Bunte Hering wird grüner“, sagt der für das Stadtfest verantwortliche Eventmanager Robert Reuter. Denn abgesehen vom kostenlosen Nahverkehr werden diesmal und in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Brauerei auf dem Festgelände Getränkebecher aus Bio-Kunststoff eingesetzt, die biologisch abbaubar und sogar kompostierbar sein sollen. „Es ist für uns im Augenblick die machbarste Variante, um nachhaltiger zu werden“, so Reuter. Ein Mehrweg-Konzept sei bei 80 bis 90 Einzelgastronomen logistisch eine Herausforderung. Weiterer Pluspunkt in Sachen grünes Stadtfest: Alle technischen Anlagen werden mit Ökostrom betrieben.

Toiletten: Es gibt wieder vier bewirtschaftete Toilettenwagen auf dem Festgelände, die gegen eine kleine Gebühr genutzt werden können. Am Kino wurde die Anzahl der Toiletten nach den Erfahrungen im vorigen Jahr noch einmal verdoppelt.

Citywache der Polizei in der Großen Scharrnstraße

Sicherheit: Das Sicherheitskonzept wurde noch einmal angepasst. Die Veranstalter haben die Zahl der Security-Mitarbeiter erhöht, auch die Polizei ist mit verstärkten Kräften der Polizeiinspektion und der Bereitschaftspolizei vor Ort, um ein sicheres und friedliches Fest zu gewährleisten, wie Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost informiert. Eine Anlaufstelle bei Problemen ist das Sprechzimmer der Revierpolizei in der CPE-Bachstraße, oder aber man spricht die Polizeibeamten direkt an.

Außerdem sind permanent zwei Notärzte vor Ort. Es gibt zwei Sanitätsstützpunkte für kleinere und größere medizinische Notfälle – an der Kirche und an der Stadtbrücke. Viele ehrenamtliche Kräfte von DRK, ASB und Feuerwehr sorgen zudem freiwillig für Sicherheit. „Für das Engagement sind wir wirklich sehr dankbar“, so Reuter.

Konzerte und Veranstaltungen zum Stadtfest in Frankfurt (Oder) ■ Freitag, 7. Juli Bühne Brunnenplatz 18 Uhr: Eröffnung

19 Uhr: Haut Cuisine

20 Uhr: Sara James

21:30 Uhr: Mia

23 Uhr: DJ Pasha



Bühne Holzmarkt 19 Uhr: F-Klasse

20:30 u. 22:30 Uhr: Bohema Tanzschule

21 Uhr: Polkaholix

23 Uhr: Cobblestones



Kleist Museum

18.30 Uhr: Drum klub



Stadtbrücke 18 bis 1 Uhr: pure fm ElektroStage



■ Sonnabend, 8. Juli Bühne Brunnenplatz 12 Uhr: Antenne DJs live

15:30 Uhr: Antenne-Party mit Petra Zieger und Charlien

20:30 Uhr: Zakopower

22 Uhr: Thomas Anders

23 Uhr: DJ Michael Pop



Nördlicher Holzmarkt 11, 13:15, 15:15 Uhr: Historisches Spektakel mit den Freyfaehnleyn

11:45, 14 Uhr: BACC - Tanzmusik Live

20:30, 22:30 Uhr: Bohema Tanzschule

21 Uhr: Andi Valandi

23 Uhr: Bubliczki



Kleist Museum 15 Uhr: Treptow

17 Uhr: Chabezo



Stadtbrücke

12 bis 16 Uhr: pure fm Chillout Lounge

16 bis 1 Uhr: pure fm ElektroStage





■ Sonntag, 9. Juli Bühne Brunnenplatz 12 Uhr: Antenne DJs live

16:30 Uhr: Oderhähne auf Sommertour

17 Uhr: Abschlusskonzert Staatsorchester



Bühne Holzmarkt 12-18 Uhr: Frankfurter Töne unter anderem mit Wichern Band, Verena de la Caridad, Dance Factory, In Verbindung, Returning Flood, Micro Cuts, F-Klasse, Rockdaddycrew



Kleist Museum 12 Uhr: Pudeldame

14 Uhr: Cathrin Pfeifer und Topo Gioia





Stadtbrücke

12 bis 16 Uhr: pure fm Chillout Lounge

Mehr zum Programm finden Sie Mehr zum Programm finden Sie auf der Seite des Veranstalters.

Feuerwerk: Raketen steigen Raketen steigen auch in diesem Jahr nicht in den Nachthimmel . Der Veranstalter hat sich aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Allerdings soll es, anders als 2022, diesmal wieder aus Kanonen abgefeuerte Böllerschüsse geben, wenn der Verein Freyfaehnlein historische Szenen zeigt.

Schluss: In den Nächten zu Sonnabend und Sonntag ist jeweils um 1 Uhr Schluss. Dann muss die Musik heruntergedreht und darf kein Bier mehr ausgeschenkt werden. Wer möchte, kann im Kamea Club bei der After-Show-Party weiterfeiern.