Das Programm steht. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann Frankfurt (Oder) wieder sein Stadtfest feiern. Zum Bunten Hering 2022 haben sich zwischen dem 7. und 10. Juli 2022 eine bunte Mischung an Stars und Sternchen angekündigt. Neben Musik gibt es kulinarische Angebote, Sport und Kirmes. Das Festkonzert „Fenster im Licht“ mit dem großen Chor der Singakademie findet am 7.7. um 22 Uhr in der Marienkirche statt.

Zu den großen Acts auf den insgesamt fünf Bühnen zählen Fools Garden, die wohl nicht nur ihren Hit „Lemon Tree“ performen werden, sondern gleich am 8. Juli ab 21.30 Uhr ihr neues Album „Electro-Acoustic Session“ vorstellen. Zu späterer Stunde folgt um 23 Uhr „Rednex“ auf der Hauptbühne am Brunnenplatz. Die Schweden dürften ihren Nummer-1-Hit „Cotton Eye Joe“ im Gepäck haben, dazu weitere ihrer Country-Balladen. Und am Samstag, 9. Juli, treten dann weitere große Namen im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) auf.

Die Prinzen, The BossHoss und Glasperlenspiel am Brunnenplatz

Nach dem Familienprogramm kommt am 8. Juli um 15 Uhr Dirk Michaelis & Band (bekannt aus der Gruppe Karussel) auf die Bühne. Am Abend reichen sich dann „Die Prinzen“, „Glasperlenspiel“, „The BossHoss“ und die Nachwuchsstars „Gregor Hägele“, „Sophia“ und „Iggi Kelly“ das Mikro in die Hand.

Bunter Hering Frankfurt (Oder) Wegen Baustellen im Zentrum – vieles anders beim ersten Stadtfest seit Corona Frankfurt (Oder) Mit Schlagerstar Ross Anthony und einem DJ von Antenne Brandenburg klingt die Nacht unter freiem Himmel aus. Nachtschwärmer sind zur offiziellen Aftershowparty im Kamea Club willkommen.

Am Sonntag, 10. Juli, steht um 13 Uhr Aileen Phoenix & the Peacetrain auf der Hauptbühne am Brunnenplatz. Und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt gibt mit Preisträgerinnen und Preisträgern des internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Rheinsberg um 15 Uhr das Abschlusskonzert.

Kirmes und Riesenrad in Zentrum von Frankfurt (Oder)

Bunter Hering 2022 Frankfurt (Oder) und Słubice in Polen feiern Stadtfest der Doppelstadt getrennt Frankfurt (Oder) / Słubice Auf dem Marktplatz bietet die Sommerkirmes Spaß auf Karussells, Autoscooter und natürlich auf dem Riesenrad am Oderufer. Auf dem Weg zu Letzterem bietet sich für die kulinarische Verpflegung die „Hüftgoldallee“ in der Bischofstraße mit internationaler Küche an. Am Eröffnungsabend werden natürlich wieder die beliebten Fischbrötchen verteilt. Vor dem Ärztehaus gibt es Unterhaltung für Familien auf der Kinder- und Jugendbühne.

Freitag von 18 bis 1 Uhr morgens und dann am Wochenende jeweils von 11 bis 16 Uhr sorgt ein deutsch-ukrainisch-polnisches DJ-Projekt unter der Stadtbrücke – im neuen Bereich Blok Ost Arena – für House- und Elektromusik, dazu bieten Foodtrucks Kulinarisches.

Słubice feiert mit Sara James, Mrozu und Freiluftkino

„Wer da nichts findet, ist selber Schuld“, sagte Oberbürgermeister René Wilke zum Programm des Stadtfests im Rahmen einer Presskonferenz in Słubice . Das Hansestadtfest der Doppelstadt wird in diesem Jahr zeitlich und räumlich getrennt stattfinden. In Słubice wird bereits vom 1. bis 7. Juli gefeiert. Ein buntes Programm bietet Musik mit Stars wie Sara James, Mrozu und Ronnie Ferrari sowie Vorführungen im Freiluftkino. Auch Teile der Sommerklänge finden auf der östlichen Oderseite statt.

Aktuelle Informationen gibt es auf www.facebook.com/bunterhering oder www.bunterhering.de und im Programmheft zum Kultursommer in der Doppelstadt, das ab Mitte Juni überall erhältlich sein wird.