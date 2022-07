Der Geruch von Zuckerwatte liegt am späten Freitagnachmittag am Rathausplatz in der Luft – der Bunte Hering in Frankfurt (Oder) hat begonnen. Bis einschließlich Sonntag (10.7.) läuft das Hansestadtfest . Und bereits vor dem offiziellen Start um 18 Uhr sind Karussells und Essstände von Menschenmengen umringt.

Autos prallen zusammen, Kinder kreischen – allerdings nur beim Autoscooter am Rathaus. Ein verärgerter Schausteller muss einen Jungen wegzerren, der leichtsinnigerweise über die Fläche läuft. Ein paar Meter weiter beim Fahrgestell „King Kong Tower“ lassen sich Mutige in die Luft katapultieren. Beim „Break Dance“ wummert die Musik, euphorische Jugendlichen klammern sich an den Gondeln fest.

1000 Fischbrötchen werden auf dem Brunnenplatz verteilt

Um 18 Uhr eröffnet dann Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke den offiziellen Teil auf der Hauptbühne am Brunnenplatz. Wie es beim Stadtfest Tradition ist, werden 1000 Fischbrötchen unters Volk gebracht. Die Schar der Interessenten ist lang. 2019, beim letzten Stadtfest vor der Corona-Zwangspause, und in den Vorjahren fand dieser Teil auf der Stadtbrücke statt. „Wir hatten zwei nicht so einfache Jahre – und haben uns das jetzt verdient“, ruft der OB unter Applaus.

Das Frankfurter Brauhaus, noch eine Tradition, sponsert ein Bierfass. Sechs Schläge von Geschäftsführer Karsten Uhlmann beim Anstich, dann fließt der Schaum. „Für uns war das natürlich eine schwierige Zeit, keine Veranstaltungen, wenige Leute in der Gastronomie“, erzählt Uhlmann. Corona, aber auch die wirtschaftlichen Folgen Ukraine-Krieges hätten zudem das Export-Geschäft belastet.

Karsten Uhlmann, Geschäftsführer der Frankfurter Brauhaus GmbH, zapft das erste Bier beim Hansestadtfest in der Frankfurt (Oder).

© Foto: Rene Matschkowiak

Doch alle Beschäftigten in der Brauerei „brennen darauf, das Bier wieder unter die Leute zu bringen“, betont der Geschäftsführer. Er ist dann auch der Erste, der das gekühlte Pils verteilen darf. Das Freibier zum Fischbrötchen findet viele Abnehmer in der Menge. „Frankfurter Bier war schon immer gut – und schmeckt nach zwei Jahren noch besser“, kommentiert Wilke.

Neben dem OB wünscht auch Słubices Bürgermeister Mariusz Olejniczak den Besuchern tolle drei Tage. Bereits am vergangenen Wochenende hatte Słubice sein Hansestadtfest zelebriert – zum ersten Mal feiert die Doppelstadt aus organisatorischen Gründen räumlich und zeitlich getrennt. Doch Missstimmung gibt es, das wird klar, deshalb nicht. „Letztes Wochenende haben wir in Słubice zusammen gefeiert, dieses Wochenende werden wir das gemeinsam in Frankfurt (Oder) tun“, ruft Wilke.

So geht es am beim Hansestadtfest weiter im Programm

Abseits der Bühne, in der Großen Scharrnstraße, ist eine große Rutsche aufgebaut. Eine Gruppe Mütter wartet unten und hat die Handys für den großen Moment gezückt. Auf Matten rutschen einige Väter mit ihrem Nachwuchs die Bahnen herunter. Andere Besucher versuchen beim „Glücksangeln“ an Preise zu kommen oder testen beim Zielschießen, ob sie eine ruhige Hand haben.

Die ersten musikalischen Highlights im Programm sind am Freitagabend die Auftritte von Fools Garden (21.30 Uhr) und Rednex (23 Uhr). Am Sonnabend gibt es unter anderem das historischen Spektakel des Vereins Freyfaehnleyn (11 Uhr und 14 Uhr am Holzmarkt), Dirk Michaelis hat sich für 15 Uhr auf der Hauptbühne angekündigt. Pittiplatsch unterhält um 16 Uhr auf der Bühne am Ärztehaus die kleinen Besucher.

Am Abend spielen im Rahmen der Antenne Brandenburg Sommertour auf der Hauptbühne ab 20.15 Uhr Die Prinzen, Glasperlenspiel, The BossHoss und Ross Antony. Außerdem treten die Nachwuchsstars Gregor Hägele, Sophia und Iggi Kelly auf.