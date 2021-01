Auf den breiten Fluren des Gesundheitszentrums Brandmed im polnischen Słubice war am Montagnachmittag, 25. Januar 2021, Hochbetrieb. Die ersten dreißig Senioren, zuerst die über 80-Jährigen, sollen die Spritze in der Brandmed-Praxis erhalten, genauso viele wie am anderen Impfpunkt, am Krankenhau...