Als am 18.9. in der Messehalle die letzten Corona-Schutzimpfungen verabreicht wurden, hatte Frankfurt (Oder) eine Inzidenz von 7,0. Am Donnerstag (18.11.) stieg der Wert auf 403,4. Jetzt plant die Stadt, wieder in der Messehalle impfen zu lassen. Aktuell bieten in Frankfurt 40 Arztpraxen Impfungen an. Der Überblick.