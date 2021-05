Wie geht es mit den Corona-Impfungen in Frankfurt (Oder) voran? Für diese Woche seien, Stand Dienstag früh, 4.000 Impftermine im Impfzentrum in der Stadt vergeben, sagt Christian Wehry, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Das heißt, es wird quasi in Volllast gearbei...