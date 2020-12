In Frankfurt (Oder) ist die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle am Mittwoch (09.12) sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete 32 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – der Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Zwischen März und Anfang Juli hatte es insgesamt 32 gemeldete Fälle in der Stadt gegeben – jetzt 32 an einem Tag.

Inzidenzwert kurz vor der Marke von 200

Seit dem Frühjahr wurden 520 Frankfurterinnen und Frankfurter positiv auf das Coronavirus getestet. Zur Zahl der Genesenen und damit aktiven Fälle gibt es unterschiedliche Angaben. Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) geht von 322 Betroffenen aus, die die Infektion überstanden haben – das Gesundheitsamt der Stadt von 404.

Laut LAGV stieg der Inzidenzwert in Frankfurt auf 197,5. Er liegt damit kurz vor der Marke von 200, ab der weitergehende Einschränkungen greifen sollen. Nach Informationen der MOZ hat die Stadt bereits eine entsprechende neue Allgemeinverfügung vorbereitet.

Dutzende neue Quarantänefälle an Schulen und Kitas

In die Höhe schnellte auch die Zahl der Quarantänefälle. 751 Menschen befinden sich jetzt in häuslicher Isolation – 185 mehr als am Vortag. Nach Angaben von Stadtsprecher Uwe Meier sind eine Reihe von Einrichtungen von Corona- und Quarantänefällen betroffen. So hat sich die Zahl der Klassen in Quarantäne am Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann mittlerweile auf fünf erhöht, mehr als 100 Schüler sind betroffen.

Auch an der Sportschule wurden laut Uwe Meier 40 Personen in die häusliche Isolation geschickt. Betroffen ist eine Trainingsgruppe aus der Klassen 10 (mehr zur Corona-Situation an Frankfurter Schulen im Infokasten am Ende des Beitrages).

Hinzu kommen 36 Quarantänefälle in der Kita Kunterbunt und 32 in der Kita Spatzenhaus. In der Stadtverwaltung gibt es ebenfalls einen bestätigten Corona-Fall. Neun Mitarbeiter der Ausländerbehörde befinden sich in Quarantäne, und damit fast die gesamte Abteilung.

Pflegeeinrichtungen in Frankfurt bisher kaum betroffen

„Die restlichen Fälle sind diffus über die Stadt verteilt“, sagt Uwe Meier. Es gebe sowohl zahlreiche neue Infektionen bei bereits in Quarantäne befindlichen Familienmitgliedern als auch neue Fälle „unbekannter Herkunft“. Die positive Nachricht: „Unsere Pflegeeinrichtungen halten sich bislang erstaunlich gut“, berichtet der Stadtsprecher. Von Infektionen oder Quarantänen seien die Seniorenheime aktuell kaum betroffen.

