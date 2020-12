Das Gesundheitsamt in Frankfurt (Oder) registrierte am Sonnabend und Sonntag insgesamt 37 neue Corona-Infektionen gegenüber Freitag. 739 Frankfurter wurden damit seit Beginn der Pandemie positiv auf Covid-19 getestet. 558 Personen haben die Infektion nach Angaben der Stadtverwaltung überstanden. 175 Fälle sind derzeit aktiv.

Corona-Fälle in sechs Altenpflegeeinrichtungen

Von Infektionen betroffen sind inzwischen auch immer mehr Altenheime in Frankfurt. Corona-Fälle unter Bewohnern und Mitarbeitern gibt es laut Stadtverwaltung aktuell im Awo-Seniorenzentrum am Südring, im ASB-Seniorenhaus in der Markendorfer Straße, im Caritas-Seniorenzentrum Albert Hirsch, in der Alloheim-Senioren-Residenz in der Walter-Korsing-Straße sowie im Marthaheim in der Bergstraße. Auch im Seniorenhaus Neuberesinchen der städtischen Pflege- und Betreuungs gGmbH haben sich Mitarbeiter angesteckt, jedoch keine Bewohner.

Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg von vier auf sechs. Die zwei neuen Frankfurter Todesfälle – die Betroffenen verstarben im Klinikum Frankfurt und im Krankenhaus Eisenhüttenstadt – liegen bereits mehrere Tage zurück. Todesfälle finden erst Eingang in die offizielle Statistik, sobald die Totenscheine im Gesundheitsamt vorliegen. Beim Ausstellen der Dokumente sei es zuletzt jedoch zu Verzögerungen gekommen, berichtet Stadtsprecher Uwe Meier.

Kinderhaus am Südring muss vorübergehend schließen

1117 Frankfurterinnen und Frankfurter befinden sich aktuell in Quarantäne. Neu von Infektionsfällen und Anordnungen zur häuslichen Isolation betroffen sind unter anderem Personen aus den Kindertagesstätten Märchenland und Bambi. Das Kinderhaus am Südring sei nach Corona-Fällen zudem vorübergehend komplett geschlossen worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Auf der Intensivstation am Klinikum Frankfurt (Oder) waren am Sonntagnachmittag laut DIVI-Intensivregister elf Betten belegt – davon allein acht mit Covid-19-Patienten. Fünf von ihnen mussten künstlich beatmet werden.

Der Inzidenzwert liegt in Frankfurt laut dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit bei 228,57. Im Nachbarlandkreis Oder-Spree wurde inzwischen die 400er-Marke überschritten. Landrat Rolf Lindemann hat den Katastrophenfall ausgerufen.