Oberbürgermeister René Wilke hat am Mittwoch, 10. Februar, eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Darin geht es um den Einsatz von Schnelltests sowie die Bereitstellung medizinischer Gesichtsmasken in Kindertagesstätten in Frankfurt (Oder).Testpflicht für Mitarbeiter gilt ab nächsten Mi...