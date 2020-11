Um die Demonstration gegen der „Querdenker“-Bewegung abzusichern, wird die Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) von 10 bis etwa 20 Uhr für den fließenden Verkehr vollständig gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Fußgänger und Radfahrer sollen die Brücke jedoch passieren können.

Außerdem kündigte die Stadt die absoluten Halteverbote in der Schulstraße beidseitig zwischen Collegienstraße und Słubicer Straße sowie auf dem Parkplatz an der Konzerthalle an.

Weitere Vollsperrungen sind möglich

Je nach Verkehrsaufkommen könne es temporär zu Behinderungen und Vollsperrungen im Verkehrsablauf kommen, beispielsweise in der Schulstraße, der Oderpromenade, der Zufahrt zur Badergasse.

„Alle Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, sich auf die jeweilige Verkehrssituation einzustellen, sich umsichtig zu verhalten und die angeordnete Verkehrsbeschilderung – insbesondere die Halteverbote – einzuhalten“, erklärt die Stadtverwaltung.

Proteste auch Słubice, Gegendemo am Bahnhof

Auch in Słubice sind Proteste gegen Corona-Beschränkungen angekündigt, zu denen in sozialen Netzwerken landesweit mobilisiert wird. Zugleich hat das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ für Sonnabend zu einer Gegendemonstration am Bahnhof aufgerufen, die bereits um 12.30 Uhr beginnt.