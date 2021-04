Die polnische Grenzpolizei kontrolliert an den Grenzübergängen an der Stadtbrücke in Słubice sowie am Grenzübergang in Świecko in letzter Zeit regelmäßig stichprobenhaft die Reisenden. Die sogenannten „sanitären Grenzkontrollen“ finden seit Ende März statt.

Der Grund sind neue Quarantä...