Die Leseranfragen an die MOZ, wann denn nun endlich das Impfzentrum in Frankfurt (Oder) öffnet, mehren sich. Doch es sieht weiterhin so aus, als bräuchten die Bürgerinnen und Bürger vor allem eins: Geduld. Aus der Pressestelle der Stadt heißt es: „Sobald es etwas Neues gibt, geben wir das bek...