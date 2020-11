„Wir haben Internet“, lautet an Schulen in Frankfurt (Oder) oft die nüchterne Antwort auf eine Frage, die man im Jahr 2020 nicht mehr stellen sollte – eigentlich. Ausstattung und Anbindung sind nicht so, wie es sein könnte. Sören Schunke ist einer, der entspannt mit der Situation umgeht. „Wir haben eine relativ stabile Verbindung“, erzählt der Schulleiter der Kleist-Oberschule. In zwei Computerkabinetten können insgesamt 28 Schüler lernen, es gibt sechs interaktive Tafeln, vier PCs zum Scannen für die 29 Lehrer. Vor Jahren wurden mal Internetanschlüsse in jeden Raum gelegt. Mit jetzt bis zu 28 Schülern in einem Raum wäre aber gar kein Platz für einen Computerarbeitsplatz.

Digitalpakt Schule sorgt 2022/23 an der Kleist-Oberschule für WLAN

Hoffnung soll der Digitalpakt Schule bringen. Schunke bekam vergangene Woche eine Rückmeldung aus der Stadt: Mit dem Schulumbau 2022/23 wird die Schule auch mit WLAN und höherer Übertragungsrate ausgestattet. Außerdem sollen 40 bis 45 Tablets angeschafft werden, zwei Klassensätze, die dann in allen Räumen zum Einsatz kommen können. Der Schulleiter hat gemerkt, dass digitaler Unterricht zu Hause teilweise problematisch ist – entsprechende Schüler dürften künftig auch mal ein Tablet mitnehmen, um Arbeiten zu erledigen.

Startschuss für schnelles Internet mit Glasfaser in Booßen

Von einem „Nikolausgeschenk“ spricht derweil Sven Nitze, Telekom-Regio-Manager. Als erste Schule in Frankfurt wurde in der vergangenen Woche die Grundschule „Am Mühlenfließ“ in Booßen mit einem Glasfaser-Anschluss angeschlossen, als Teil des von Bund und Land mit 8,1 Millionen Euro geförderten Ausbaus. Für 25 Euro, das ist der etwa um die Hälfte günstigere Schultarif, können 250 Mbit/s bestellt werden. Buchen muss das der Schulträger, um den 6. Dezember kommt ein Techniker, „stellt es scharf“ und das schnelle Internet kann mit dem Netz der Schule verbunden werden.

Wann das passiert, ist Schulleiterin Kerstin Lampe nicht klar. Sie erzählt, dass es vor ein paar Jahren eine moderne Verkabelung gab. Aber daran, dass die Technik innerhalb der Schule nach wie vor sehr alt ist, ändere auch der Glasfaseranschluss nichts. „Es wird spannend zu sehen, ob durch den neuen Anschluss die Rechner besser funktionieren.“

Auch in Grundschulen sind Internet und Ausstattung schon ein Thema

Ihr Antrag für den Digitalpakt ist in Bearbeitung. Er beinhaltet unter anderem interaktive Boards, Tablets, Kameras, die Dokumente an der Tafel abbilden. Und ja, auch an einer Grundschule sei all das bereits wichtig. „Wir können vor der Digitalisierung nicht die Augen verschließen. Die Kinder haben zum Teil schon mehr Wissen, als Schule vermitteln kann.“ In Klasse 5 und 6 haben viele Handys – praktisch wäre es, so Lampe, wenn es WLAN gäbe und sie ihre eigenen Geräte für den Unterricht nutzen könnten. Bereits in Klasse 3 und 4 beginne die Nutzung des Computerkabinetts mit 26 Plätzen. Kerstin Lampes Wunschvorstellung: in jedem Raum kleine PC-Inseln. „Aber dafür reicht das Geld nicht.“

Bildung Fürstenwalde will Grundschulen bis 2026 digital aufrüsten Fürstenwalde Ohnehin ist in den 3,1 Millionen Euro für Frankfurt im Digitalpakt nur ein kleiner Anteil für Endgeräte vorgesehen. Allerdings, so die Stadt, sollen Anfang kommenden Jahres 386 zusätzliche Schüler-Tablets aus dem Sofort-Ausstattungsprogramm kommen. Die anderen Geräte werden nun nach und nach ausgeschrieben. Die strukturierte und die WLAN-Verkabelung dauere bis 2023. Die Ausschreibungen für die umfangreichsten Maßnahmen, also Huttenschule, OSZ und Beckmannstraße, „sind bereits erfolgt“.

Beim deutsch-polnischen Schulprojekt werden Unterschiede sichtbar

Auch im Doppelstadt-Alltag ist das Internet-Problem spürbar. Im Latarnia-Projekt des Liebknecht-Gymnasiums und der Grundschule Nr. 2 in Słubice war wegen Corona eine Idee, die Begegnungen virtuell ablaufen zu lassen – auf Frankfurter Seite wäre das technisch und von der Ausstattung gar nicht möglich.

In Słubice schon. An der Grundschule Nr. 2 wurde im Frühjahr Internet nachgerüstet. Die Englischlehrerin Justyna Kmiecik sitzt vor leeren Bänken am Rechner und beschäftigt eine 8. Klasse im virtuellen Klassenzimmer über Microsoft Teams. Dieses Programm ist samt einem Office-Paket auf allen Schullaptops installiert und wird seit diesem Schuljahr genutzt. Seit dem 26. Oktober ist in Polen Fernunterricht angeordnet, nur Erst-, Zweit- und Drittklässler und Hortkinder sind in der Schule. Die älteren Klassen sehen ihre Lehrerin im leeren Klassenraum allein vor der Kamera, von wo sie die Verbindung zu ihren je 25 bis 30 Schülern hält. So wie Justyna Kmiecik machen es auch ihre Kollegen, die parallel in den anderen Klassenräumen online unterrichten. Leistungsfähiges Internet macht´s möglich.

Słubicer Schule hat 70 Laptops zum Ausleihen angeschafft

Auch neue Geräte wurden angeschafft. Auf den Bänken stehen Laptops bereit, zur Ausleihe für jene Schüler, denen zu Hause einer fehlt. 70 Stück stehen zur Verfügung. „Vor allem Familien mit mehreren Kindern haben Bedarf“, sagt die Schulleiterin Katarzyna Leśniak-Werwińska. Ab nächste Woche könnte der steigen. Dann müssen auch die Klassen 1 bis 3 zu Hause lernen.

Prinzipiell lässt man in Słubice die Schüler lieber nicht allein mit Arbeitspaketen, sondern favorisiert gemeinsamen Unterricht im virtuellen Raum. Weil so der Kontakt besser sei. Auch der Rahmenlehrplan sehe vor, dass E-Learning möglichst in Echtzeit, so wie im Präsenzformat, verlaufe, erklärt Katarzyna Leśniak-Werwińska. „Wir machen Unterricht möglichst wie gewohnt, aber eben als Videokonferenz.“ Auch an die Tafel werde geschrieben. Allerdings dauert die Stunde nicht 45 sondern 30 Minuten, die übrige Viertelstunde ist für selbstständige Arbeit da oder um individuell mit der Lehrerin etwas im Chat zu besprechen. Danach ist Pause.

„Vorm Computer sind die Schüler ruhiger als in der Schule“, sagt die Direktorin. Dennoch, das digitale Unterrichten sei für die Lehrer ermüdend, ihnen fehle die direkte Rückmeldung. Verbindungsprobleme gebe es hin und wieder, auf den Dörfern. In dem Fall kriegen Schüler dann doch Arbeitspakete ausgedruckt und per Post geschickt.

Im Frühjahr und Sommer wurde in Hardware investiert

An den insgesamt fünf Słubicer Grundschulen mit 1710 Schülern der Klassen 1 bis 8, die der Stadt unterstehen, wurde schon in den letzten Jahren in neue Lernformen investiert. Computer wurden angeschafft, Lehrkräfte geschult, so Rathaussprecherin Beata Bielecka. Im Frühjahr haben die Schulen über ein Regierungsprogramm „Fernschule“ 32 neue Internetzugänge bekommen, dazu Dutzende Laptops und Kopfhörer-Mikrofon-Sets. Auch die dem chronisch klammen Landkreis unterstehenden weiterführenden Schulen, Gymnasium, Berufsschule und das Sonderschul-Zentrum, haben im Frühjahr und Sommer in Hardware investiert, die nun zum Einsatz kommt. 72 Laptops und 36 Drucker wurden angeschafft, bezahlt aus EU-Mitteln und aus nationalen Fördermitteln. Generell verfügten alle Schulen über Breitbandanschluss, teilt das Landratsamt mit.