Seit Freitag (29.09.) ist die „Echte Gilde der Marktschreier“ mit Fischmarkt zu Gast in Frankfurt (Oder). Hanseatisches Flair und viele Köstlichkeiten erwarten die Besucher noch bis Sonntag (1.10.) am Spitzkrug Multi Center (SMC) – das Einkaufszentrum feiert an diesem Wochenende 30. Geburtstag. Eröffnet wurde das Markttreiben am Vormittag mit Fischbrötchen und Käsespieße für alle Besucher.

Hans Otto (66) aus Eisenhüttenstadt hat sich schnell sein Fischbrötchen gesichert. Von der Veranstaltung hat er über Facebook erfahren. „Meine Frau schickt mich. Ich soll nicht ohne Käse nach Hause kommen“, erzählt er und beißt ins Brötchen auf dem Weg zu „Käse Mai“.

Eimer randvoll mit verschiedenen Käsesorten

Dieser bietet seinen Käse direkt im Eimer an. „Da ist für jeden etwas dabei. Zehn verschiedene Käsesorten für 15 Euro“, ruft er. Mehr als 200 Eimer hat er für die nächsten drei Tage vorrätig.

Nicht nur Marktschreier sind am SMC zu finden, auch andere Marktstände laden zum Bummeln ein.

© Foto: René Matschkowiak

Dem Marktschreier schmeckt Gouda am besten, die Sorte ist deshalb natürlich auch in den randvollen Eimern mit dabei. Für alle Käseliebhaber hat „Käse Mai“ noch einen Tipp: „Käse sollte bei Zimmertemperatur gegessen werden, so entfalten sich die Aromen besser“, sagt er und verkauft schon den nächsten Käseeimer.

Karl-Heinz Stühmer (87) hat bei den Marktschreiern mit Käse und Süßigkeiten versorgt.

© Foto: Vanessa Kasprick

Auf dem dazugehörigen kleinen Krammarkt bieten Händler Haushaltswaren, Handtaschen, Kleidung und Spielzeug. Ute Schmitt (59) aus Frankfurt (Oder) ist gerade dabei, einen Gürtel als Geburtstagsgeschenk für ihren Mann zu kaufen. Ursprünglich hatte sie nur vor, rasch etwas für das Mittagessen zu besorgen, doch jetzt hält sie eine große Tüte von „Milka-Maxxx“ in den Händen. „Mein Mann liebt diese Schokolade und alles was süß ist“, verrät sie.

„Nudel-Kiri“, ruft derweil in Anlehnung an die alte Tradition der Marktschreier potenzielle Kunden zu sich und preist seine Auswahl an original italienischer Pasta an. Dabei verrät er, dass seine persönlichen Lieblingsnudeln die schmalen Bandnudeln namens Fettuccine sind, die er auch in seinem Sortiment anbietet.

Marktschreier "Nudel Kiri" verkauft italienische Pasta am SMC in Frankfurt (Oder).

© Foto: Vanessa Kasprick

Doch ein Marktschreier fehlt in diesem Jahr. Der überregional bekannte „Wurst-Achim“ – der in der Fernsehsendung Galileo bewiesen hatte, dass er lauter brüllen kann als ein Brüllaffe – war am 16. September bei einem Lkw-Unfall verstorben. Zur Erinnerung an ihn haben seine Kollegen ein Bild von ihm in einem der Trucks aufgehängt.

Marktschreier noch bis Sonntag am SMC

Bis einschließlich Sonntag haben die Besucher die Möglichkeit, die Marktschreier in Aktion zu erleben und ihre markanten Stimmen zu hören. Für das leibliche Wohl ist auf der Gourmetmeile mit westfälischen Köstlichkeiten frisch vom Schwenkgrill der Familie Dilka gesorgt. Neben Bratwurst und Nackensteak wird hier auch Currywurst und „Frikadelle-Spezial“ nach eigenem Rezept angeboten.

Diese Marktschreier werden noch bis Sonntag auf dem Gelände des SMC in der Zeit von 10 bis 19 Uhr unter anderem zu hören sein:

Käse-Mai aus Osnabrück bietet eine Auswahl an Käse-Markenprodukten

Aal-Hinnerk vom Hamburger Fischmarkt verkauft eine Variation an Räucherfisch

Käthe-Kabeljau ist mit ihrem Angebot an Fischbrötchen und Backfisch aus Aurich, vor Ort

Nudel-Kiri hat italienische Teigwaren mitgebracht

und Milka-Maxxx bringt Schokolade satt nach Frankfurt (Oder)

Was das SMC an diesem Wochenende noch zu bieten hat

Im SMC gibt es noch bis einschließlich zum verkaufsoffenen Sonntag (1.10) ein buntes Geburtstagsprogramm. Es gibt Live-Auftritte von Wolfgang Petry-Double Frank Peters, Sänger Hans-Jürgen Beyer und Humoristin Josefine Lemke, eine Autogrammstunde mit GZSZ-Star Iris Mareike Steen, viele Rabatt- und Gewinnspielaktionen sowie Angebote und Programmpunkte für Kinder.