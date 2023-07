Was Helenesee-Flohmarkt attraktiver macht als Märkte in Berlin

Mit einem Flohmarkt startete am Helenesee bei Frankfurt (Oder) eine neue Reihe. So viel los wie beim Teilemarkt zu Himmelfahrt war zwar nicht – aber der Antik- und Trödelmarkt kann dennoch attraktiver sein als Märkte in Berlin. Warum das so ist und welchen Geheimtipp Händler haben.