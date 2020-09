„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ und „Ohne Bäume keine Träume!“ – so schallt es am Freitagmittag durch das Zentrum in Frankfurt (Oder). Fand im Mai 2019 die erste Fridays-For-Future Demo in Frankfurt statt, musste der globale Protest für besseren Klimaschutz wegen Covid-19 auch in der Oderstadt dieses Jahr pausieren. Bis zum heutigen Freitag.