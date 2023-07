Am Sonnabend (15. Juli) wurde ein 59-jähriger Mann Opfer eines gewalttätigen Angriffs in der Cottbuser Straße in Frankfurt (Oder). Mehrere mutmaßlich Jugendliche sollen den Wohnungslosen im Bereich eines Spielplatzes zusammengeschlagen haben, heißt es von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Die Angreifer schlugen und traten demnach auf den Mann ein, obwohl er bereits am Boden lag. Der Geschädigte habe dabei Verletzungen am Kopf und im Gesicht erlitten.

Zeugen fanden den Verletzten und alarmierten den Rettungsdienst, der sich um den Mann kümmerte. Die Rettungsleitstelle wiederum informierte gegen 19.35 Uhr die Polizei über den gewalttätigen Angriff.

Bisher keine Spur von den mutmaßlichen Tätern

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Gewalttat aufzuklären. Denn bislang fehlt von den mutmaßlichen Tätern jede Spur.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden und Hinweise zur Identität der Täter zu geben. Sachkundige Hinweise werden in der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) unter der Rufnummer 03361 5680 bzw. der Internetwache www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.