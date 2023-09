René Wilke in der Offensive: Mit deutlichen Worten hat der Oberbürgermeister die AfD für die jüngste Polemik zur geplanten Sanierung des Hallenbades in der Rathenaustraße kritisiert. „Diejenigen, die suggerieren, dass sich in absehbarer Zeit ein Schwimmhallenneubau realisieren ließe, lügen ...