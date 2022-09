Michael Kurzwelly vom Verein Słubfurt in Frankfurt (Oder) hat auf seinem Computer viele Nachrichten gespeichert, viel Gegenwind als Reaktion auf den Brückenplatz und seine Projekte, vor allem wenn es um Menschen unterschiedlicher Herkunft geht. „Es ist haarsträubend, was für Gedankengut manche haben“, sagt er kopfschüttelnd. Mit „“, also Hassrede, kennt er sich also aus.

„Wir haben mit dem Problem der Monokultur zu tun“, sagt er doppeldeutig. Viele ältere Generationen hätten keine anderen Kulturen kennengelernt, Kurzwelly spricht von Fremdenangst. „Und Hass hat oft mit Angst zu tun“, sagt er. Seit drei Jahren beschäftigen er und der Berliner Regisseur und künstlerische Leiter Thomas Roth sich mit diesen Themen. So gab es zu den Kleist-Festtagen vor zwei Jahren Inszenierungen über Rassismus, im vergangenen Jahr zum „Fest der Vielfalt“ das Theaterstück „Dazwischenland“.

Aktuell dreht sich ein Laboratorium um „– Civil War?“ – ein hochaktuelles Thema, wie Kurzwelly betont, da das auch als Kriegsstrategie genutzt werde. Zusammen mit Partnern aus Polen und der Ukraine entstehen kurze Stücke und Workshops, an denen alle Interessierten teilnehmen können. Die „Ouvertüre“, das Vorspiel des Projektes, fand in den vergangenen Tagen statt. Die Gruppe Nga Soso Hadje gab Afrotanz-Workshops, besuchte Schulen und erklärte, wie man Djembe und die Basstrommel Dundunba spielt – für letztere nahmen ein paar Interessierte sogar 400 Kilometer Anfahrt auf sich. Die Band hat früher zusammen in Guinea gespielt, heute wohnt keiner von ihnen mehr in dem afrikanischen Land, sondern in Stockholm, Prag, Berlin, Brüssel, Frankfurt (Oder). Auch zu Guinea passt das Thema des Laboratoriums im Übrigen: Vor einem Jahr erklärten Militäreinheiten die Regierung für abgesetzt.