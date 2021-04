Am Gründonnerstag wurde im Museum Viadrina in Frankfurt (Oder) die Sonderausstellung „Ich bin ein Frankfurter“ – Zur Biografie von Hermann Arndt/Zvi Aharoni eröffnet. Peter Staffa (l.) hat sich intensiv mit dem Leben des in Frankfurt geborenen Juden beschäftigt. Museumsdirektor Tim S. Müller machte die Ausstellung im Junkerhaus möglich. © Foto: René Matschkowiak