Die „Bucht der Träumer“ startet in wenigen Tagen am Helenesee bei Frankfurt (Oder). Die Anreise zu einem Festival ist immer eine aufregende Angelegenheit – in diesem Fall noch mehr, denn die Regionalbahn macht aktuell nicht am See Halt. Wie also kommen Besucher am besten dorthin?

„Wir bitten die Leute, möglichst nicht einzeln mit dem Auto anzureisen“, sagt ein Festivalsprecher. Man solle Mitfahrgelegenheiten nutzen. Das Festivalteam empfiehlt als Alternative, mit der Bahn und dem Fahrrad anzureisen – mit einem großen Rucksack und Fahrradtaschen sei das gut möglich.

Für wen beides nicht infrage kommt, der kann auf einen Shuttleservice zurückgreifen. Der sogenannte Bassliner bietet Busfahrten von Frankfurt (Oder) Hauptbahnhof, Hamburg ZOB und Berlin-Ostbahnhof an. Man habe abgefragt, woher die Besucher kommen, erzählt der Sprecher – darunter seien vor allem auch Leipzig, Wien, Köln, Freiburg und Hamburg gewesen. Wegen der besonders hohen Nachfrage aus Hamburg habe man dort auch einen Bassliner eingerichtet.

Zu diesen Zeiten fährt der Bassliner zum Helenesee bei Frankfurt (Oder)

Zelt“ und ein kleines Handgepäckstück. Ab 5 Euro fährt man damit von Frankfurt an den Helenesee. Fahrten werden am Donnerstag (17.8.), Freitag und teilweise Samstag angeboten, Rückfahrten Samstag, Sonntag und Montag. Mittlerweile sind schon viele Fahrten sowohl aus Frankfurt (Oder), als auch aus Berlin (ab 21 Euro) und Hamburg (ab 44 Euro) ausgebucht – die Zahlen können sich stündlich ändern. Aus Frankfurt kommt man aber etwa am Freitag zwischen 10.15 und 22.15 Uhr (stündlich) noch gut weg. Mitgenommen werden dürfen laut Bassliner-Website ein Reisekoffer oder -rucksack, ein „normal großes“ und ein kleines Handgepäckstück.

Der Festivalsprecher empfiehlt, die Fahrten schnell zu buchen – denn wenn sie ausgebucht sind, werden zwar noch einmal Busse nachgeschoben, allerdings nicht mehr, wenn die Nachfrage zu spät kommt. Denn dann stehen keine Fahrer mehr zur Verfügung.

Kritik am Schienenersatzverkehr der NEB und was diese kontert

Auch mit der Niederbarminer Eisenbahn (NEB) habe es Gespräche gegeben, sagt er. Aktuell fährt die RB36 nicht zwischen Frankfurt und Müllrose, der Ersatzbus steuert den Helenesee nicht an. „Wir hoffen wirklich, dass die Bahn das nächstes Jahr hinbekommt. Der eingerichtete SEV ist katastrophal schlecht organisiert und funktioniert schlichtweg nicht“, findet der Festivalsprecher und sieht bei dem Thema auf jeden Fall Entwicklungspotenzial.

Einen anderen Blickwinkel hat die NEB selbst. Sprecher Holger Reimann erklärt, dass die beiden Halte Neuberesinchen und Helenesee zwar nicht durch den Schienenersatzverkehr angefahren werden, aber über den Stadtlinienverkehr erreichbar sind. Gemeint ist der Bus 984, der teils stündlich, teils seltener, vom Bahnhof bis zum Helenesee fährt (PDF). Die Stadtverwaltung selbst – mit der Stadtverkehrsgesellschaft – ist jedoch nicht in das Thema Shuttleservice zum Helenesee involviert.

„Von/nach Helenesee fährt zusätzlich unser Anruf-Linien-Taxi. Der Halt ist hier am Campingplatz, also in Seenähe und nicht am Bahnhof“, erklärt Reimann weiter – die NEB hat einen Vertrag mit einem Taxiunternehmen abgeschlossen, das ein Anruf-Linien-Taxi bereithält.

Stau gibt es beim „Bucht der Träumer“ nicht, sagt die Polizei

Die „Bucht der Träumer*“ sei im Vorfeld auf die NEB zugekommen, bestätigt Reimann. „Wir waren auch dabei, zusätzliche Kapazitäten zwischen Frankfurt (Oder) und Helenesee zu organisieren und die anfallenden Mehrkosten über den Verkehrsverbund abzusichern“, sagt er. Zwischenzeitlich habe sich der Festivalbetreiber aber den Bassliner organisiert, „sodass es nun bei unserem regulären Anruf-Linien-Taxi bleiben wird“.

Was man beim Anruf-Linien-Taxi beachten muss ■ Das Anruf-Linien-Taxi, das statt der RB36 auf Bestellung zum Helenesee fährt, ist ein Großraumtaxi und auf acht Personen ausgelegt. ■ Die Fahrt muss vorab angemeldet werden: 0335 4008999 (Abfahrtsort, Abfahrtszeit und Anzahl der Fahrgäste nennen) ■ Ob Zug, Ersatztaxi oder -bus: Grundsätzlich können die in diesem Bereich gültigen Tickets für alle drei genutzt werden. ■ Eine punktuelle Kapazitätserhöhung kann beim Taxi nicht garantiert werden, das sei laut NEB abhängig von der Verfügbarkeit der Fahrer und Fahrzeuge. ■ Für einen größeren Ansturm von Festival-Besuchern ist das Anruftaxi nicht vorgesehen, man kann es eher als Notlösung sehen.

In jedem Fall scheinen tatsächlich eher wenige Festivalgäste mit dem Auto anzureisen. Während es beim Helene Beach Festival früher immer lange Staus unter anderem am Tankenweg gab und der Einlass über das Feld daneben geregelt wurde, ist das beim „Bucht der Träumer“ nicht der Fall – „das Festival ist auch noch nie mit einem Verkehrsproblem in Erscheinung getreten“, so die Polizei auf Nachfrage.