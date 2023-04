Es war der Versuch in der ersten Veranstaltungssaison nach der Corona-Pause, das Brauereifest attraktiver für die ganze Familie zu machen. Und die Idee, die Himmelfahrtssause um ein Fahrzeugtreffen zu ergänzen, ging Ende Mai 2022 voll auf. „Wir hatten eine Rekordbesucherzahl mit vielen Tausend Menschen. Darauf wollen wir jetzt aufbauen“, sagt Daniel Grabow.

Der Betreiber des Freizeit- und Campingsparks am Helenesee in Frankfurt (Oder) wird trotz vieler Rückschläge in der jüngeren Vergangenheit – die Strände sind seit Pfingsten 2021 gesperrt, erst vor wenigen Wochen brannte die Rezeption – nicht müde, Neues auszuprobieren. Nach dem Erfolg des kombinierten Brauereifestes im vorigen Jahr legt der Unternehmer nun nach. „Wir bieten ein komplettes Programm für das gesamte Wochenende“, kündigt er an – ein vier Tage dauerndes Frühlingsfestival an Frankfurts kleiner Ostsee.

Kirmes, Trödelmarkt, Streetfood-Meile

Der Kern bleibt weiterhin das vom Frankfurter Brauhaus präsentierte, fünfte Brauereifest zum Auftakt am Himmelfahrtstag, das am 18. Mai ab 10 Uhr wieder Tausende Besucher anziehen soll. Zugleich wird zum zweiten Motorfestival eingeladen, das gespickt mit einem umfangreichen Programm diesmal von Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, gehen wird.

Auf einen bestimmten Fahrzeugtyp oder eine Automarke festgelegt soll das Treffen nicht sein. „Jeder, der Lust hat, kann kommen. Egal, ob mit dem alten Bully, einem US-Car oder Oldtimer, einem Truck oder zusammen mit dem Motorradverein. Alle, die gern schrauben, und die Leidenschaft für Fahrzeuge teilen, sind eingeladen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen – Platz haben wir hier genug“, sagt Daniel Grabow.

Im Bereich des (weiter abgesperrten) Hauptstrandes warten eine Bühne mit Livemusik, dazu ein Rummel mit Kinderbungee, Entenangeln, Karussells und so weiter. Geplant sind auch eine Trödel- und Händlermeile, Spiel und Sportangebote für Kinder und Erwachsene, Hüpfburgen und vieles mehr. Ein Biergarten versorgt die Besucher mit kühlen Getränken, mehr als ein Dutzend Stände auf einer Streetfood-Meile mit Speisen. „Im letzten Jahr war das gastronomische Angebot etwas zu klein, das wird sich diesmal deutlich verbessern“, so Grabow.

Line-Dance am Freitag, Rockabilly am Sonnabend

Nach dem Brauereifest am Donnerstag (mit vielen Live Acts, darunter Schlager-Double-Shows) soll der Freitag (19.05.) musikalisch im Zeichen von Country-Klängen und Line-Dance-Tanzeinlagen stehen. Am Sonnabend (20.05.) wird der Rockabilly gefeiert, eine Spielart des Rock’n’Rolls, die nicht nur die Musik, sondern auch die Mode der 50er- und 60er-Jahren mitprägte. Das lange Frühlingswochenende am Helenesee findet dann am Sonntag mit einem Frühschoppen seinen Ausklang.

Der Eintritt zum Festivalgelände kostet einmalig 3 Euro – und gilt dann gleich für alle vier Tage. Wer gleich das gesamte Feiertagswochenende dortbleiben und übernachten will, der kann zum Komplettpreis (inklusive Eintritt) von 19 Euro sein Zelt auf dem Campingplatz aufschlagen, bzw. mit seinem Camper oder Caravan kommen.