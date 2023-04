Noch immer versperren Zäune den Weg zum Strand am Helenesee bei Frankfurt (Oder). Und das wird voraussichtlich auch noch einige Jahre so bleiben, wie die Stadt, das Landesbergbauamt und die Bergbausanierungsgesellschaft des Bundes erst vor einigen Wochen mitteilten. Mit einer Sanierung ist – Stand heute – nicht vor 2026 zu rechnen.

Einen Ausflug wert ist das Freizeit- und Campingareal bei schönem Frühlings- oder Sommerwetter natürlich trotzdem, insbesondere für Radtouristen oder Spaziergänger. Abgesehen davon finden auch in dieser Freiluftsaison wieder eine ganze Reihe von Festivals und Veranstaltungen statt, zu denen Tausende Besucher erwartet werden.

Am Helenesee: Fahrzeugtreffen im Mai, Kraft tanken im Juni

18. bis 21. Mai: Das Frankfurter Brauhaus präsentiert am Himmelfahrtstag das fünfte Brauereifest am Helenesee. Parallel dazu steigt zum zweiten Mal ein (typenoffenes) Motorfestival, das sich diesmal über mehrere Tage erstreckt. Zum Programm gehören Livemusik (Schlager, Country, Line-Dance, Rockabilly), ein Rummel, eine Trödel- und Händlermeile, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Erwachsene sowie viele Stände mit Streetfood und Getränken. Der Eintritt zum Festivalgelände kostet einmalig 3 Euro und gilt dann für alle Veranstaltungstage. Wer von Donnerstag bis Sonntag am Helenesee campen oder seinen Caravan abstellen möchte, zahlt 19 Euro (Eintritt inklusive).

9. bis 11. Juni: Kraft tanken, zu sich selbst und zur Ruhe finden, den Horizont erweitern: Darum geht es beim Evolve-Yoga-Festival. Das Motto lautet: „free your mind, heart & soul“. Auf der (englischsprachigen) Webseite lädt der Veranstalter (sinngemäß) ein zu einem „Wochenende, bei dem Yoga, persönliches Wachstum und ganzheitliche Zeremonien auf Musik, Tanz und Festival-Vibes treffen, und das dich verändern wird“. Es warten Konzerte und Workshops mit Künstlern, Yoga- und Reiki-Lehrer, Therapeuten. Familien mit Kindern sind ausdrücklich erwünscht. Tagestickets kosten 71 Euro im Vorverkauf (69 Euro plus 2 VVK-Gebühr), Kindertickets 27 Euro. Das Wochenend-Ticket für die kompletten drei Tage gibt es für 171 Euro (169 plus 2 Euro). Mehr unter: https://www.evolve-festival.com

Ein Wochenende in Erinnerung ans Helene-Beach-Festival

16. bis 18. Juni: Das erfolgreiche Bucht-der-Träumer-Festival bekommt mit der kleineren Reflex-Sternschnuppennacht in diesem Jahr einen Ableger. DJs von A wie Abralabim bis Y wie Yetti Meissner spielen Goa, Trance und elektronische Musik. Das Wochenend-Ticket für das Festival gibt es ab 129 Euro (das Early-Bird-Ticket ist ausverkauft, das Spätbucher-Ticket kostet 149 Euro). Wer sein Auto oder Caravan mitbringen möchte, zahlt noch einmal zusätzlich 25 Euro. Eintritt erst ab 21 Jahren. https://reflex-festival.de

Das erfolgreiche Bucht-der-Träumer-Festival bekommt mit der kleineren in diesem Jahr einen Ableger. DJs von A wie Abralabim bis Y wie Yetti Meissner spielen Goa, Trance und elektronische Musik. Das Wochenend-Ticket für das Festival gibt es ab 129 Euro (das Early-Bird-Ticket ist ausverkauft, das Spätbucher-Ticket kostet 149 Euro). Wer sein Auto oder Caravan mitbringen möchte, zahlt noch einmal zusätzlich 25 Euro. Eintritt erst ab 21 Jahren. https://reflex-festival.de 5. Juli: Zum Abschluss des Sommersemesters an der Europa-Universität Viadrina geht es für die Studenten wieder raus an den See zur Via Beach-Party. Es wird auf mehreren Floors zu verschiedenen Musikrichtungen getanzt, auch Volleyball wird gespielt und der Grill angeschmissen.

21. bis 22. Juli: Das Wochenende wäre eigentlich für das Helene Beach reserviert gewesen. Doch nach der kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr ist auch in diesem Sommer vorerst kein Comeback des Festivals geplant, wie Daniel Grabow berichtet. Nicht als Ersatz, aber als Erinnerung an schöne Festival-Zeiten lädt der Unternehmer erneut zum Helene-Weekend – Die Party. Vor einem Jahr tanzten an zwei Tagen mehrere Tausend Menschen zu kleinem Eintritt vor allem zu Technomusik. Das soll auch diesmal so sein. Einige bekanntere Künstler wie DJ Alfred Heinrichs hätten schon zugesagt, berichtet Daniel Grabow. Genaueres wird noch veröffentlicht.

Wieder Tausende Gäste zum „Bucht der Träumer“ erwartet

17. bis 20. August: Rund 12.000 Besucher zog es 2022 zum Bucht-der-Träumer-Festival an die Helene. Und die Veranstalter halten dem See trotz Ufersperrung weiter die Treue. Bereits zum fünften Mal wird auf mehreren Bühnen viel elektronische Musik geboten, ergänzt um Workshops und Gesprächsrunden, auch zu politischen Themen. Im Mittelpunkt steht das entspannte, respektvolle Miteinander-Feiern. Die Preise haben sich nach Angaben des Veranstalters erhöht – auf 195 Euro (plus Vorverkaufsgebühr). Es gibt auf Antrag auch ein Kontingent an Tickets zum reduzierten Preis von 115 Euro (für Menschen mit einem monatlichen Einkommen unter 950 Euro) sowie Fördertickets zum Preis von 235 Euro. Parktickets für Autos kosten 20 Euro, für einen Caravan 47 Euro (nur vorab). Zutritt haben auch hier ausschließlich Personen ab 21 Jahren. https://bucht-der-traeumer.de/

Darüber hinaus sind noch weitere Partys und Tanzveranstaltungen geplant, darunter am 3. Juni unter der Marke Home for Artists ein Konzert mit einer regionalen Band und am 29. Juli eine Ü30-Party.

Ein Pool, wie testweise im vergangenen Sommer, wird in diesem Jahr nicht geben. „Der Aufwand stand einfach in keinem Verhältnis“, erklärt Daniel Grabow. Stattdessen sollen einige Shower-Tower bei hochsommerlicher Temperaturen für Erfrischung von Festival- und sonstigen Besuchern sorgen. „Wir schauen mal, dass da wir etwas Kreatives hinbekommen“.