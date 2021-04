2012 verabschiedeten die Stadtverordneten in Frankfurt (Oder) ein Kommunales Klimaschutzkonzept für die Zeit bis 2020. Die ausgedruckte Langfassung war mit 236 Seiten nicht gerade klimaschonend. Mehrere Zehntausend Euro an Fördergeldern flossen in die Erarbeitung und die daran anschließende Proje...