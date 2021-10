An Ausdauer mangelte es René Wilke nicht. Eineinhalb Stunden lang stand der Oberbürgermeister am Einheitstag im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) nahezu als Alleinunterhalter auf der Bühne, ehe für 20 Minuten noch Verstärkung auf dem Bühnensofa Platz nahm. Mit viel Verve und in weitgehend freie...