Eine Filiale des Supermarktes Netto in Frankfurt (Oder) spielte in den vergangenen Tagen nicht nur einmal eine Rolle im Polizeibericht der Polizeidirektion Ost. Zuerst wurden bei der Polizei vor einer Woche zwei Einbruchsdelikte angezeigt.

Am 31. Januar gab es sowohl einen Einbruch in ein Restaurant am Spitzkrugring, als auch den Versuch, die Eingangstür zu einem Discounter in der Konrad-Wachsmann-Straße aufzubrechen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es sich beim Einbruchsversuch um Netto in Neuberesinchen – hinter dem Einkaufscenter HEP – handelte. Der Einbruch misslang, die Unbekannten hinterließen jedoch ein Sachschaden von rund 2000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Am Dienstag (6.2.) wurden die Beamten dann ein weiteres Mal zu der Netto-Filiale gerufen: Auf dem Parkplatz hatte ein noch Unbekannter eine Laterne umgefahren und war dann vom Ort des Geschehens verschwunden, wie es hieß. „Jetzt wird ermittelt, wer dafür verantwortlich ist. Der Vorwurf lautet auf Verkehrsunfallflucht.“