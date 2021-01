Im Oktober 2020 übernahm Tim S. Müller die Leitung des Museums Viadrina. Sein Vorgänger Martin Schieck wurde nach 38 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Nancy Waldmann sprach mit dem Historiker und Kunsthistoriker über Frankfurt (Oder) und seine Visionen für das Haus.

Herr Müller, Sie sind im Erzgebirge aufgewachsen. Fehlen Ihnen im märkischen Flachland nicht die Berge?

Da muss ich an anstrengende Fahrradtouren als Jugendlicher denken. Ich vermisse sie gar nicht. In kenne Brandenburg schon lange, von 2006 bis 2015 habe ich in der Lausitz gelebt. Ich schätze die landschaftliche und auch menschliche Offenheit. Es gibt einen Unterschied zum Erzgebirge, wo Gebirgskämme seit Jahrhunderten eine feste Grenze bilden. Ich fühle mich hier wohl und es war klar, dass wir früher oder später zurückkommen. Meine Frau kommt aus Polen und für uns und unsere zwei Kinder ist Frankfurt eine Art innere Mitte. Außerdem hat mich das Kulturangebot überzeugt.

Das Kulturangebot der Stadt ist manchmal größer als das Publikum.

Auch an unserem Haus gibt es die Kritik, dass zu wenige Frankfurter kommen. Wir wollen die Leute aus der Stadt wieder mehr ins Museum holen, mit innovativen Projekten. Wir wollen aber auch über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlen. Identität stiften für die Frankfurter sehe ich ebenso als Aufgabe eines Museums wie Stadtmarketing. Wir haben eins der schönsten Stadtmuseen Brandenburgs und spannende Themen gibt es genug. Wir denken gerade Ausstellungen für die nächsten zehn Jahre, von Piefke über Leopold von Braunschweig bis hin zur neueren Industriegeschichte

Was wollen Sie anders machen im Museum Viadrina?

Ich habe mich viel mit den Mitarbeitern ausgetauscht. Wir wollen die Museumspädagogik personell verstetigen, planen neue Sonderausstellungen. Eine ist schon in Vorbereitung: ein gemeinsames Ausstellungsprojekt über die Oder mit dem Festungsmuseum in Kostrzyn. Die kann dann in andere Oderstädte wandern von Mährisch-Ostrau bis Stettin, wo wir auch viele Exponate angefragt haben. Mir ist wichtig, dass wir ein offenes Haus sind, auch offen für Kooperationen – sei es mit der Universität, mit dem Kulturbetrieb, der Musikschule und so weiter.

Was würden Sie an der Dauerausstellung verändern?

Viele Themen der jüngeren Zeitgeschichte sind jetzt nicht berücksichtigt, zum Beispiel Frankfurt als Bezirkshauptstadt, das Dritte Reich oder das Thema Sport, das für die Stadt wichtig ist – dazu gibt es auch eine eigene Sammlung im Depot.

Wir könnte die Überschrift der Ausstellung lauten?

Ich weiß nicht, ob die Dauerausstellung eine Überschrift bräuchte. Sehr wichtig für Frankfurt finde ich aber die historischen Brüche und die Frage, wie sich eine Stadt immer wieder neu findet. Diese Brüche und Kulturlandschaftsschichten sind für mich das Faszinierende an dieser Stadt. Sie sind überall sichtbar – ich sehe sie aus meinem Fenster, wenn ich auf das Rathaus und die Marienkirche schaue, davor das Schulgebäude aus DDR-Zeiten.

Müsste es nicht mal eine eigene Ausstellung zur Dammvorstadt-Słubice geben? In Słubice gibt es ja kein Stadtmuseum.

Ja. Es müsste sicherlich ein extra Raum dafür geschaffen werden. Oder ob sich sogar in Słubice ein Ausstellungsraum findet, der über die Oder korrespondiert? Das ist natürlich eine politische Frage, ob Frankfurt Słubices Geschichte mitschreibt oder ob Słubice seine eigene Geschichte schreibt. Es ist mir in jedem Fall sehr wichtig, das Haus zu öffnen für Besucher aus Polen, die Exponate wollen wir mehrsprachig beschriften. Das Museum soll sich auch einfügen in die Oderpromenade, die ja aufgewertet werden soll, in die Mitte der Doppelstadt.

Das Museum Viadrina ist nicht nur das Junkerhaus, sondern auch die Gedenkstätte im einstigen Gefängnis, heute Musikschule. Wie passen die beiden für Sie zusammen?

Das Junkerhaus, von Słubice aus links der Oderbrücke ist der Ort der Stadt- und Kulturgeschichte, auch der totalitären Systeme. Die Gedenkstätte auf der rechten Seite steht für die Gewaltgeschichte und die historische Belastung von Stadt und Region. Wir wollen auch dort etwas verändern, wobei der originale Zellentrakt natürlich erhalten bleiben muss. Außerdem gibt es noch den dritten Standort: die einstige Hornkaserne in der Polizeidirektion Ost, wo die Ausstellung über Kriegsheimkehrer nach 1945 zu sehen ist. Die Idee ist, diese Ausstellung in einer neu konzipierten Gedenkstätte in der Collegienstraße unter dem Titel „Heimat, Freiheit, Unfreiheit“ zusammenzuführen. Der Zutritt ist von der Oderpromenade her geplant. In der Gedenkstätte sollen dann die Heimkehrer-Geschichte und die Gewaltgeschichte mit Fokus auf NS-Diktatur und die sowjetische Besatzungszone präsentiert werden. Diese Themen haben große geschichtliche Relevanz.

In anderen Regionalmuseen, etwa auf der Burg Beeskow, werden jetzt neue Ansätze probiert: weg von der Chronologie. Durch die neue „haben und brauchen“-Ausstellung führen allein Objekte und menschliche Biografien. Können Sie sich so etwas auch für hier vorstellen?

Die Beeskower haben uns davon erzählt. Es soll ein Museum im ständigen Dialog mit den Menschen werden. Für uns sehe ich es eher so, dass wir den Dialog in den Sonderausstellungen und im Begleitprogramm suchen, die Dauerausstellung aber klassisch halten. Man muss das Tourismuspotential in Frankfurt sehen – wir können daher nicht nur auf einzelne Puzzle-Steine aus der Stadtgeschichte setzen, sondern müssen sie weitgehend geschlossen erzählen. Auch unser Frankfurter Jahrbuch unterscheidet sich sehr vom Kursbuch Oder-Spree. Thematisch ist es sicherlich breiter und beliebiger, aber dafür entsteht es mehr von unten. Es sind zwei völlig verschiedene Konzepte.

Für das Titelbild des Jahrbuchs, das das Postgebäude mit Hakenkreuz im Sommer 1938 zeigt, ernteten sie Kritik. Die Aufmachung würde den Faschismus verherrlichen, so der Vorwurf.

Die Kritik hat uns sehr getroffen. Wir haben jedoch bewusst ein Gebäude in den Vordergrund gerückt, dass auch heute im Stadtbild präsent ist, um zu zeigen, wie belastet der Stadtraum ist. Damals, 1938, fanden in Frankfurt die Sportspiele der Polizei statt, deswegen war die Stadt eingehüllt in Swastikka-Symbolik für das Regime. Die Stadt trägt die Geschichte auch heute in sich. Darin steckt für mich der Auftrag, für die Demokratie einzutreten.

Was ist in diesem Jahr im Museum Viadrina geplant?

Wir zeigen im April die Ausstellung „Ich bin ein Frankfurter“ über den Eichmannjäger Zvi Aharoni, die wegen des Lockdowns bisher nur an einem Wochenende in der Kulturmanufaktur zu sehen war. Im Sommer kommt dann die Oder-Ausstellung, es geht um die Rolle als europäischer Handelsstrom, als Grenzfluss, um Fischerei und Handwerk Am 18. Juni soll sie eröffnen.

Zur Person Tim S. Müller

Geboren 1979, studierte Geschichte und Kunstgeschichte in Dresden und Wien. Er leitete von 2015 bis 2020 das Museum für Energiegeschichte in Hannover. Zuvor war er am Lehrstuhl für Technikgeschichte von Günter Bayerl an der BTU Cottbus tätig, wo er u.a. mit Akteuren der Wojewodschaft Lubuskie an gemeinsamen Projekten zur Kulturlandschaftsgeschichte arbeitete.