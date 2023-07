Die Internationale Oderrundfahrt gehört zu den traditionsreichsten Radrennen in Deutschland. Und es ist dem Frankfurter Radsport Club 90 zu verdanken, dass es die Tour überhaupt noch gibt. Von Donnerstag (06.07.) bis Sonntag (09.07.) steigt die 42. Auflage – die diesmal eine echte Premiere erlebt.

Denn erstmals in der langen Geschichte der Rundfahrt gehen Frauen ins Rennen. Das Starterfeld der Elite-Fahrerinnen und U19-Juniorinnen umfasst 80 Teilnehmerinnen. „Dass das gleich beim ersten Mal so gut angenommen wird, freut uns natürlich besonders“, sagt Dan Radtke vom FRC 90, der die Oderrundfahrt organisiert.

Oderrundfahrt: Kurs über Karl-Marx- und Rosa-Luxemburg-Straße

280 Radfahrerinnen und Radfahrer gehen an den vier Tagen insgesamt auf die fünf Etappen. Die erste Etappe am Donnerstag (dann noch ohne Nachwuchsrennen) beginnt um 16 Uhr und wartet mit einer weiteren Neuerung auf: einem Mannschaftszeitfahren. „Jede Mannschaft bestreitet – zur Vorstellung der Teams für die Zuschauer – jeweils zwei Runden auf dem Kurs als Zeitfahren. Anschließend starten die Frauen und fahren 30 Runden, danach folgen die Männer mit ihrem Rundstreckenrennen über 40 Runden“, erklärt Dan Radtke.

Gefahren werde die „seit Jahren bewährte Strecke“ in der Innenstadt: Start und Ziel befinden sich auf Höhe des Restaurants Fratelli. Von der Karl-Marx-Straße geht es rechts den Rosa-Luxemburg-Berg hinauf bis zum Blitzer. Dort wenden die Fahrer, biegen in die Halbe Stadt ein, um nach der langgezogenen Abfahrt am Karl-Ritter-Platz wieder auf die Karl-Marx-Straße zurückzukehren. Die Runde ist gut 1,5 Kilometer lang.

Halteverbote sind zu beachten – sonst wird abgeschleppt

Wichtig für Autofahrer: Am Donnerstagnachmittag ist wegen der Oderrundfahrt mit Verkehrseinschränkungen im Stadtzentrum zu rechnen. Von 14 bis 22 Uhr sind nach Angaben der Stadtverwaltung folgende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt: Die Rosa-Luxemburg-Straße bis zur Einmündung Beckmannstraße, die Karl-Marx-Straße zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Halbe Stadt einschließlich des Kreuzungsbereichs, sowie die nördliche Halbe Stadt. Die Sophienstraße wird aus Richtung Beckmannstraße zur Sackgasse. Die Slubicer Straße Richtung Polen kann aus Richtung Heilbronner Straße, Logenstraße und Magistrale kommend befahren werden.

Ebenfalls zu beachten: Alle ab dem abgesperrten Bereich sowie zusätzlich in der Sophienstraße aufgestellten Halteverbote sind am 6. Juli in der Zeit von 10 bis 22 Uhr gültig und unbedingt einzuhalten – andernfalls wird abgeschleppt.

Die betroffenen Buslinien der Stadtverkehrsgesellschaft werden von 14 Uhr bis Dienstende umgeleitet. Die Straßenbahn Richtung Lebuser Vorstadt wird außerdem durch einen Bus ersetzt, der die Strecke der Straßenbahn befahren wird, heißt es von der Verwaltung. Nicht von Einschränkungen betroffen ist die Buslinie 983 nach Słubice.

Einzige Elite-Rundfahrt in Deutschland

Dan Radtke hofft wie immer auf Verständnis für die Einschränkungen – und vor allem auf viele Zuschauer an der Strecke. Immerhin sei es „die einzige Elite-Rundfahrt, die es in Deutschland gibt“, ordnet er ein. Zwar gebe es die Deutschland Tour. Beim wichtigsten deutschen Etappenrennen im Straßenradsport fahren jedoch nur internationale Profi-Teams mit. „Die Elite-Rennfahrer, die sich dort hinentwickeln wollen, haben sonst keine Möglichkeit, eine Rundfahrt in Deutschland zu fahren – außer bei uns. Wir sind deutschlandweit die einzigen, die noch ein Rennen über fünf Etappen anbieten.“

Oderrundfahrt Die erste Oderrundfahrt wurde bereits 1955 ausgefahren. In den ersten Jahren fuhren nur Betriebssportgemeinschaft mit. Ab 1964 waren dann auch Fahrer der DDR-Leistungsklasse dabei. Letzter Sieger vor dem Mauerfall war 1989 Dan Radtke vom ASK Vorwärts Frankfurt. Nach 1993 wurde das Etappenrennen aus finanziellen und organisatorischen Gründen jahrelang nicht mehr ausgetragen – bis es 2011 zum Neustart kam. Im vergangenen Jahr hatte sich Theo Reinhardt durchgesetzt.

Auch Fahrer wie die späteren Tour-de-France-Etappensieger Marcel Kittel oder Bob Jungels nahmen einst an der Oderrundfahrt teil, bevor sie im Profi-Bereich Erfolge feierten, so Dan Radtke. Die anspruchsvolle Tour sei daher für viele Elite-Teams ein wichtiger Termin Wettkampf-Kalender. Ein besonderes Auge sollten Interessierte dabei in diesem Jahr unter anderem auf Roman Duckert (Startnummer 83) haben. Der 20-Jährige ist beim FRC groß geworden, fährt inzwischen für das Team Storck-Metropol Cycling aus Frankfurt am Main. Der Lokalmatador bleibt er trotzdem.

Von Frankfurt (Oder) nach Ziltendorf, Wuhden und Seelow

Nach dem Großen Preis der Stadt Frankfurt (Oder) – mit der auch diesmal das Hansestadtfest Bunter Hering eingeläutet wird – geht es für die Fahrer am Freitag (7.7.) in die Oderniederung. Start und Ziel ist die Thälmannsiedlung bei Ziltendorf. Die 10,9 Kilometer lange Runde über die Parkstraße und Kunitzer Loose „ist flach und windanfällig“, beschreibt Dan Radtke. Beginn ist um 11 Uhr.

Im Podelziger Ortsteil Wuhden werden dann am Sonnabend (8.7.) ab 8.30 Uhr gleich zwei Etappen ausgefahren, ein Einzelzeitfahren über 13 Kilometer und am Nachmittag ab 13 Uhr ein Rundkurs. Die 4,5 Kilometer lange Strecke mit bis zu 16 Prozent Steigung und teilweise über Straßenpflaster führt über Wuhden, Klessin Altklessiner Weg, Klessin-Bruch, Reitweiner Loose und Wuhdener Berg. Am Sonntag (9.7.) ab 9 Uhr wartet dann in Seelow zum Abschluss ein 7,5 Kilometer langer Stadtkurs entlang der Küstriner-, Ernst-Thälmann-, Werbiger- und Oderbruchstraße auf das Starterfeld.

Dan Radtke betont, dass es ohne die tolle Unterstützung der beteiligten Städte und Gemeinden keine Oderrundfahrt geben würde. „Dafür bin ich wirklich dankbar.“ Das Gleiche gelte für sein Team. 20 Leute vom FRC packen mit an und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.