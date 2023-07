Nach dem Stadtfest in Slubice ist vor dem Bunten Hering in Frankfurt (Oder) am nächsten Wochenende (7.7. bis 9.7.). Die große Party hat bereits unter der Woche Folgen für den Verkehr.

Von Dienstag (4.7.) bis Dienstag (11.7.) gelten rund um das Rathaus absolute Halteverbote. Von Donnerstag (6.7.) bis Montag (10.7.) werden nach Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung außerdem folgenden Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt: Die Große Oderstraße zwischen Carl-Phillip-Emanuel-Bach-Straße (CPE) und Regierungsstraße, die CPE-Bach-Straße, die Große Scharrnstraße zwischen CPE-Bach-Straße und Regierungsstraße, die Priestergasse, die Regierungsstraße sowie die Bischofstraße und der Holzmarkt.

Ein Teil der Magistrale ist für zwei Tage gesperrt

Die Zufahrt zum Parkplatz am Ärztehaus in der Uferstraße ist über die Logenstraße – Uferstraße – Holzmarkt möglich. Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass aufgrund der Aufbauarbeiten in der Uferstraße und am Holzmarkt gegebenenfalls mit kurzen Wartezeiten zu rechnen ist.

Die große Neuerung in diesem Jahr: Auch die Karl-Marx-Straße zwischen der Haltestelle Magistrale und der Dr. Hermann-Neumark-Straße wird für zwei Tage für den Fahrzeugverkehr gesperrt – von Sonnabend (8.7.), 6 Uhr, bis Sonntag (9.7.), 20 Uhr. Dort gilt zudem ein absolutes Halteverbot. Nur Straßenbahnen und Linienbusse verkehren in dem gesperrten Bereich mit Schrittgeschwindigkeit.

Die Wendeschleife um die Haltestelle Magistrale bleibt weiter befahrbar. Auch die Zufahrt in das Wohngebiet Wollenweberstraße ist am Wochenende für Fahrzeuge über die Linksabbiegespur in die Dr. Herrmann-Neumark-Straße nach wie vor möglich.

Anreise mit Bus und Straßenbahn empfohlen

Die Stadtverwaltung bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und darum, die Halteverbote zu beachten. Das Ordnungsamt werde dies während des Stadtfestes kontrollieren, kündigt das Rathaus an.

Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – die zum Hansestadtfest kostenfrei nutzbar sind. Für auswärtige Besucher wurden drei Park+Ride-Parkplätze geschaffen: Am Spitzkrug zwischen SMC und Aldi-Markt (Buslinie 981), in der Birkenallee neben der Straßenbahnhaltestelle (Straßenbahnlinie 1) und am Messegelände (Buslinie 980 sowie an der Straßenbahnhaltestelle die Linie 2 und die Buslinie 982).

Die Stadtverkehrsgesellschaft lässt die Busse auf der Linie 981 und Straßenbahnen auf den Linien 1, 2 und 4 am Stadtfest-Wochenende häufiger und länger als üblich fahren. Nach Angaben der SVF verkehren am Freitag und Sonnabend während des 20 Minuten-Taktes zunächst alle Linien regulär. Im planmäßigen 30-Minuten-Takt auf den Linien 1, 2 und 4 fahren in der jeweils zweiten Tageshälfte am Freitag und Sonnabend jedoch die Straßenbahnen alle 15 Minuten zwischen der Innenstadt und Neuberesinchen, Messegelände und Kopernikusstraße. „Vergleichbare Taktverbesserungen gibt es bei der Buslinie 981 zwischen Bahnhof und Spitzkrug Nord. Somit ist eine nahezu 15-minütige Erreichbarkeit der P+R-Flächen vorgesehen“, heißt es von der SVF.

Keine Bahnen fahren am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 2 und 6 Uhr. In der Zeit verkehren lediglich regulär die Nachtbuslinien N1 und N2. Allerdings sollte um diese Uhrzeit die Musik auf den Bühnen längst verklungen, und das letzte Getränk ausgetrunken sein.