Es ist nicht das erste Oktoberfest für „Wiesn-Uwe“. Achim Orthen, den langjährigen Oktoberfest-DJ in Frankfurt (Oder), hat Uwe Richling vor einigen Jahren schon mal vertreten, 2022 hat er bei ihm hospitiert – da wurde dieser nämlich offiziell verabschiedet. Als sein Nachfolger hat Wiesn-Uwe die Münchener Wiesn genau beobachtet, um sich vorzubereiten und den diesjährigen Oktoberfest-Hit zu finden – den gibt es allerdings nicht so richtig. Aber eigentlich ist das auch egal: „Solange sie tanzen und feiern, ist egal, nach welchen Liedern“, betont er.

An fängt der Abend des 29. September mit typischen Ballermannhits, später will Wiesn-Uwe auch Neue Deutsche Welle und anderes spielen. Natürlich steht er nicht alleine auf der Bühne: „Jochens Jungs“, die als Blasmusikkapelle zu Fastnacht und Zampern in den Ortsteilen angefangen haben, vor Jahren beim Erntefest in Güldendorf entdeckt wurden und seitdem nicht mehr vom Frankfurter Oktoberfest wegzudenken sind, haben sich ebenfalls vorbereitet. Sie haben wieder viele Lieder dabei, die sie nicht 1:1 übernehmen, sondern „Jochens Jungs“-mäßig nachspielen, wie sie erklären – und zwar ganz ohne Noten. Das Frankfurter Publikum liebt es.

Vor dem Bierfassanstich hat die Frankfurter Fanfarengarde für Stimmung gesorgt.

© Foto: René Matschkowiak

Lohnen sich Dirndl und Lederhose in Frankfurt (Oder)?

Die Besucherinnen und Besucher lieben aber auch ihre Tracht. Denn während Wiesn-Uwe sich extra für diesen besonderen Abend eine neue Lederhose angeschafft hat, wie er erzählt, haben die meisten ihre Dirndl und Lederhosen schon seit Jahren. Vicky, Anja und Emmy aus Frankfurt besitzen jeweils nicht nur ein Dirndl – weil sie Auswahl haben wollen, erklären sie. Vicky geht seit Beginn jedes Jahr zur Frankfurter Schwester der Wiesn, außerdem zu einem Österreicher Oktoberfest und zum Volksfest in Stuttgart – mittlerweile besitzt sie deshalb ganze fünf Dirndl.

Bei ihrer Freundin Emmy sind es zwei Trachtenkleider, Anja besitzt drei – sie geht aber auch gleich dreimal zum Frankfurter Oktoberfest. Warum? „Es ist einfach das schönste Fest“, sagt sie. Auch Reimo Pernack war schon oft im Gaudizelt auf dem Brunnenplatz und hat über die Jahre mehrere Lederhosen gesammelt. Das Anziehen von Trachten macht für ihn „auch den Charme aus“ bei dieser Veranstaltung. „Banker, Dachdecker, Versicherungsmakler, alle haben das Gleiche an: Lederhosen und Karohemden“, verdeutlicht er. Und Anlässe, die zu tragen, gebe es auch an anderen Tagen: zum Beispiel bei den kleineren Oktoberfesten in den Ortsteilen oder anderswo in der Region.

Die Stimmung auf der ersten Veranstaltung des Oktoberfestes 2023 in Frankfurt (Oder) ist ausgelassen.

© Foto: René Matschkowiak

Wie viele Schläge braucht Bürgermeister Junghanns beim Fassanstich?

Auch Bürgermeister Claus Junghanns trägt ein Karohemd. Er ist an diesem Abend für den Bierfassanstich zuständig und tritt in große Fußstapfen, wie Veranstalter Daniel Grabow betont: Dezernent Jens-Marcel Ullrich schaffte es im vorigen Jahr mit nur einem Schlag. „Ich würde sagen, wer das unterbieten kann, bescheißt“, sagt Junghanns lachend, nachdem die Frankfurter Fanfarengarde alle aufgeheizt hat und kurz bevor er dran ist.

Ein bisschen habe er vorher geübt, verrät er: Einen großen Nagel hat er auf einen Holzstamm geschlagen. Am Ende haut er den Zapfhahn fünfmal mit dem Hammer in das Fass im Gaudizelt, dann stoppt ihn der Braumeister. Drei Schläge hätten schon gereicht, meint dieser, „ich habe aber noch zwei zur Sicherheit hinterher gelegt“, sagt Junghanns hinterher. Dann fließt das Festbier, in diesem Jahr das Helle des Frankfurter Brauhauses.

So viele Liter Bier fließen in Frankfurt (Oder) beim Oktoberfest

Dieses sei leicht gehopft und nicht ganz so stark, sodass man auch zwei oder drei Maß davon trinken kann, erklärt Götz Ziaja vom Brauhaus. Gerade im Fassbereich stelle das Brauhaus in dieser Zeit immer mehr Bier her als sonst, allein in Ostbrandenburg finden im zufolge zehn bis 14 Oktoberfeste statt, auf denen man vertreten sei. An den fünf Tagen, an denen in Frankfurt die Gaudi steigt, läuft Bier aus über 200 Fässern – also 10.000 bis 12.000 Liter, erklärt Ziaja.

Fünf Schläge brauchte Bürgermeister Claus Junghanns – drei hätten laut Braumeister aber auch schon gereicht.

© Foto: René Matschkowiak

„Teilweise ist der Pro-Kopf-Verbrauch höher als in München“, sagt er und rechnet vor: Während auf der Münchener Wiesn im Schnitt jeder Besucher 1,4 Liter Bier trinkt, seien es in Frankfurt deutlich über zwei. Getrunken wird allerdings nicht nur Helles, sondern auch Frankfurter Hefeweizen, Radler und Alkoholfreies von einer Partnerbrauerei, erklärt er. Während die Maß, also ein Liter, in München zwischen 12,60 und 14,90 Euro kostet, sind es in Frankfurt, so wie im vergangenen Jahr, 9,90 Euro. Für einen halben Liter zahlen die Frankfurter 5,90 Euro.

Das Gesamtpaket war wieder so beliebt, dass fast alle Abende ausverkauft sind. Der Vorverkauf ist ohnehin beendet, für Kurzentschlossene gibt es nur noch Tickets für 30 Euro an der Abendkasse, die um 18.30 Uhr öffnet. Man versucht zwar, alle Interessierten reinzulassen, aber am ehesten bestehen Chancen am 2. und 6. Oktober, heißt es an der Kasse. Auch am 30. September und 7. Oktober findet das Fest statt, dann aber mit noch mehr Gästen. Wer ohne Eintrittskarte Oktoberfest-Luft schnuppern will, kann am 3. Oktober beim Tag der offenen Tür ab 11 Uhr vorbeischauen – dann gibt es beim MOZ-Café auch wieder Kuchen und Kaffee aus der MOZ-Tasse.