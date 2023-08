Der Gang oder die Fahrt über die Grenzbrücke, um im polnischen Słubice zu essen, gehört zum festen Bestandteil des Alltags in Frankfurt (Oder). Denn auf der anderen Seite des Flusses erwartet Gäste eine vielfältige gastronomische Auswahl, darunter auch Lokale für Pizza-Liebhaber.

In Słubice sind verschiedene Arten von Pizza erhältlich: von den geliebten Klassikern bis hin zu kreativen Variationen mit überraschenden Toppings wie eingelegten Gurken, Bananen oder herzhaftem Kebab. Die MOZ hat eine ausgewählte Übersicht erstellt, die zur Orientierung dienen kann.

Pizza mit Meeresfrüchten in der Pizzeria Europa in Słubice

Gleich hinter der Stadtbrücke ist die Pizzeria Europa zu finden. Sie ist die nach eigenen Angaben älteste Pizzeria auf der polnischen Seite der Doppelstadt. Das Lokal begrüßt Gäste aus Deutschland mit einer Speisekarte in ihrer Muttersprache. Auf der Speisekarte stehen neben klassischen Pizzen wie Margherita (5,60 Euro) und Funghi (5,80 Euro) auch Pizzen mit Meeresfrüchten, wie etwa die Quattro Stagioni, mit Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons, Muscheln, Krabben für 6,70 Euro.

Die Pizzeria Europa gleich hinter der Stadtbrücke

Möglich ist aber auch das Zusammenstellen einer eigenen Pizza. Wer nicht auf die eigenen Lieblingszutaten verzichten möchte, kann etwa eine Familienpizza mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern bestellen. Das ist eine Margherita-Pizza, die Kunden zusätzlich mit fünf selbst ausgewählten Toppings zum Preis von 12,30 Euro erwerben können. In dieser Kombination sind auch zwei Saucen gratis enthalten.

Auch im Restaurant Cool Bull in Słubice gibt es Pizza

Bei einem Spaziergang in Richtung Collegium Polonicum fällt das Restaurant Cool Bull in der Słubicer Einkaufsgalerie ins Auge. Das Restaurant, in dem es auch eine Kinderspielecke gibt, hat ebenfalls ein vielfältiges Pizza-Angebot.

Angeboten wird etwa eine Spargelpizza auf Basis einer Sahnesauce, mit Spargel, Speck und Röstzwiebeln, die für 8,75 Euro (32 Zentimeter) oder 16,25 Euro (50 Zentimeter) zu haben sind. Zu jeder Pizza aus der Karte kann man Extras wie Ei oder Knoblauch für 1,50 Euro sowie Parmaschinken, Thunfisch oder Hähnchen für 2 Euro bestellen. Es stehen verschiedene Saucen zur Auswahl: Tomaten-, Knoblauch-, BBQ- und Ketchup-Sauce für je 0,75 Euro.

Eine Besonderheit des Lokals besteht darin, dass das Cool Bull Bestellungen auch nach Frankfurt (Oder) liefert. Bestellt werden muss telefonisch unter der Nummer 48 666334473 während der Öffnungszeiten. Diese sind aktuell: Montag bis Donnerstag, 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag, 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Der Mindestbestellwert liegt bei 80 Złoty (umgerechnet 17,81 Euro), die Lieferung ist kostenlos. Allerdings, informiert eine Mitarbeiterin, könne es vorkommen, dass Wartezeiten entstehen, wenn gerade keine Fahrer zur Verfügung stehen.

Menü im Restaurant Cool Bull. In vielen Lokalen in Slubice erwartet die Kunden aus Deutschland eine Speisekarte auf Deutsch.

Pizzeria Soprano in Słubice bietet Pizza mit Bananen

Weiter in die Stadt hinein, in einem älteren Pavillon, befindet sich die Pizzeria Soprano. Diese kann ein besonderer Ort für Liebhaber der türkischen Küche sein, denn hier gibt es für 12,50 Euro eine Kebab-Pizza. Natürlich fehlt es auch an weiteren fleischigen Pizzen nicht. So gibt es etwa für 11,80 Euro Pizza mit Käse, getrockneter Wurst, Speck, gebratenen Zwiebeln und eingelegten Gurken.

Auf der Speisekarte steht aber auch eine fruchtige Pizza mit Käse, Ananas und Bananen, für 9,40 Euro. Diejenigen, die gerne zwei Pizzen in einer haben möchten, können eine Pizza bestellen, die jeweils zur Hälfte unterschiedlich belegt ist.

Pizzeria Patrol und Black Pizza in Słubice

Ein weiterer Ort in Słubice, an dem man Pizza essen kann, ist die Pizzeria Patrol. Hier wird die Pizza in einem großen Ofen vor den Augen der Kunden gebacken. Drei Größen stehen zur Auswahl: 18, 24 und 30 Zentimeter Durchmesser. Kunden können auch bestimmen, wie dick oder dünn der Pizzateig sein soll, was keine Auswirkungen auf den Preis hat.

Weit von der Stadtbrücke entfernt und am Rand von Słubice, in der Wojska Polskiego 111A, befindet sich das Restaurant Black Pizza. Dort gibt es klassische Pizzen wie Margherita (22 Zentimeter für 4 Euro, 30 Zentimeter für 5,40 Euro und 40 Zentimeter für 8,90 Euro), aber auch raffiniertere Geschmacksrichtungen wie Jägerpizza, bestehend aus Mozzarella, Jagdwurst, schwarzen Oliven, eingelegten Gurken sowie Kentucky- und Pelati-Soße, zu Preisen von 5,10 bis 12 Euro.