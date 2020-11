Am Mittwochabend berichtete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass auf einem Parkplatz in der Joseph-Gesing-Straße ein VW Golf umherfahren würde, dessen Insassen offensichtlich angetrunken seien. Wenig später verließ die Fuhre den Parkplatz und die Beamten fanden den Wagen letztlich in der Konrad-Wachsmann-Straße vor. Der 36-jährige Fahrzeughalter gab dann auch zu, gefahren zu sein. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille gemessen. Seinen Führerschein behielten die Uniformierten gleich ein und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Täter manövriert sich durch Angriff in polizeiliches Gewahrsam

Auf der Rückfahrt vom Krankenhaus wurde der Delinquent im Streifenwagen gewalttätig. Dabei verletzte er zwei Polizisten, die trotzdem dienstfähig blieben. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann die kommenden Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eröffnet.