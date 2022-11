Erneut haben sich am Montagabend (7.11.) Hunderte Menschen am Marktplatz in Frankfurt (Oder) zur Demonstration versammelt. Sie protestierten gegen gestiegene Preise, Russland-Sanktionen und Corona-Schutzmaßnahmen.

Zirka 650 Menschen beteiligten sich diesmal am Protestzug durchs Zentrum. Zu sehen war...