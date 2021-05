In einer Ecke im Wohnzimmer von Thomas Bönicke aus Frankfurt (Oder) sieht es aus wie in einem Tonstudio: Mikrofon, Kopfhörer, mehrere Computer stehen da. „Hier ist euer Böni“, sagt er ins Mikrofon, wenn das Sportradio FFo wieder on air ist. Nur die wenigsten wissen, dass seine Online-Radiosta...