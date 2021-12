Nur wenige Teilnehmer kamen Anfang November zur einer Kundgebung der AfD am deutsch-polnischen Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Zur selben Zeit nahmen rund 200 Teilnehmer an einer Demonstration des Bündnisses «Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)» und der Initiative «No Borderlands» teil. © Foto: Patrick Pleul/dpa