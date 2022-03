Der Abend bricht an über Krakowez am westlichen Rand der Ukraine. Die fünf Transporter aus Frankfurt (Oder) stehen in einer Transitzone und warten. Grenzsoldaten mit Kalaschnikows patrouillieren, als zwischen Sattelschleppern und Reisebussen über 100 Frauen, Kinder und Senioren zügig Richtung Gr...