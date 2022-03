Ein Bürocontainer wird am Mittwochnachmittag (16.03.) an den Bahnhof Frankfurt (Oder) geliefert. In diesen kann sich Rüdiger Osburg künftig zurückziehen, wenn er mit der Stadt oder der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) kommuniziert. Er arbeitet für die DRK-Flüchtlingshilfe Brandenburg-Ost un...