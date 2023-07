Eine 57-jährige Frankfurterin hat am frühen Samstagmorgen (29. Juli) in der Lennéstraße einen Porsche mit einem Schlüssel ringsum zerkratzt. Die Polizei konnte die Frau vor Ort feststellen und stellte einen Alkoholgehalt von 1,72 Promille bei ihr fest. Im Laufe des Tages wurden an acht weiteren Fahrzeugen in der Umgebung ähnliche Schäden entdeckt, wobei der Gesamtschaden auf 12.000 Euro geschätzt wird.

Zwei Alkoholtests an einem Tag in Frankfurt (Oder)

Am Abend desselben Tages wurde die Polizei erneut in die Lennéstraße gerufen. Dieses Mal hatte sich die Frau betrunken mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn gestellt und andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten gezwungen. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,11. Die Frau wurde daraufhin angezeigt und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Da die Frau offensichtlich nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war, wurde sie ins Krankenhaus nach Markendorf gebracht, wo sie von einem Psychiater untersucht wurde.

