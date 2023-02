Still ist es im Raum des Universitätssportclubs Viadrina. Der zwölf Jahre alte Max Oramus sitzt vor einem Schachbrett und grübelt, in der Hand hält er ein Aufgabenheft. Die USC-Jugendgruppe übt in den Gerstenberger Höfen in Frankfurt (Oder). Die Aufgabe im Heft gibt Max die Ausgangsstellung de...